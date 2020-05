Landwirtschaft in MV - Trotz weniger Fläche: Doppelt so viel Gemüseanbau wie vor 30 Jahren in MV

Aus einem Bericht des Statistischen Landesamtes geht hervor, dass sich der Gemüseanbau in den letzten drei Jahrzehnten in MV fast verdoppelt hat. Die Fläche schrumpfte allerdings zuletzt wieder etwas. Im bundesweiten Vergleich spielt die Gemüsezucht im Land jedoch kaum eine Rolle.