Tui Cruises in Warnemünde: Tourismus-Riese wildert im Aida-Revier

Warnemünde

Aida bekommt Konkurrenz in seinem Hauptrevier. Lange Jahre hat das Kussmund-Unternehmen den ostdeutschen Markt über den Rostocker Heimathafen dominiert, war für Berliner, Dresdner und natürlich auch heimische Kreuzfahrtfans die unangefochtene Nummer eins. Doch auch wegen Corona hat sich der Markt verändert. Und Konkurrent Tui Cruises weiß die Bedingungen zu seinem Vorteil zu nutzen, meint Kreuzfahrtexperte Frank Behling.

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Häfen – sowohl entlang der Routen als auch als Gästewechselhafen, um unseren Gästen noch mehr Vielfalt und Flexibilität bieten zu können“, sagt Frederike Grönemeyer, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Tui Cruises. Warnemünde ergänze die norddeutschen Häfen perfekt und entspreche sowohl durch die komfortable Lage als auch durch die Kapazität und Ausstattung dem hohen Standard von Tui Cruises.

Tui Cruises will langfristig nach Warnemünde

In diesem Jahr läuft das Unternehmen Warnemünde im Rahmen ausgewählter Ostsee-Fahrten mit der Mein-Schiff-Flotte an, ab dem kommenden Jahr wird das Ostseebad dann auch zum Gästewechselhafen. Die Zielrichtung ist damit klar: Das Unternehmen will sich neben Kiel langfristig auch in Warnemünde festsetzen und tritt dabei in direkte Konkurrenz mit dem hiesigen Branchenprimus Aida.

Lesen Sie auch: „Mein Schiff 1“ in Warnemünde: So lief der erste Anlauf des Tui-Kreuzliners im Rostocker Seebad

In den vergangenen Jahren waren die Märkte noch klar und deutlich aufgeteilt, weiß Frank Behling, Kreuzfahrtexperte des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) und Reporter der „Kieler Nachrichten“. Er begleitet die Entwicklung der Branche bereits seit den 90er-Jahren. Dass Tui in Kiel und Aida in Rostock ihren festen Sitz hatten, hänge auch mit der Geschichte beider Unternehmen zusammen.

Frank Behling von den „Kieler Nachrichten“ begleitet die Entwicklung der Kreuzfahrtbranche bereits seit den 90er-Jahren. Er ist sich sicher: Tui Cruises will Aida in Warnemünde den Markt streitig machen. Quelle: Moritz Naumann

Zwei Unternehmen, eine Geschichte

Denn als der ehemalige Aida-Manager Richard Vogel das Unternehmen verließ, baute er die Mein-Schiff-Flotte für Tui Cruises in Kiel auf. „Er hat Kiel ausgesucht, weil er nicht immer den Kussmund vor Augen haben wollte“, sagt Behling. Lange Jahre waren die Märkte klar verteilt, Tui hat sich dem westdeutschen, Aida dem ostdeutschen Markt gewidmet. Doch als Vogel 2013 das Unternehmen verlassen hat und durch Wybcke Meyer ersetzt wurde, sei neu gewürfelt worden.

„Tui Cruises hat seine Flotte seither beständig ausgebaut und dementsprechend brauchen sie neue Märkte“, sagt Behling. Und anders als Aida, die 2020 ihren Neustart mehrfach verschieben mussten, habe Tui seinen schnell bewerkstelligt. „Als die Tui-Schiffe wieder gefahren sind, war Aida noch lange nicht so weit. Schon damals hat man viele Aida-Fans für die Fahrten mit der Mein-Schiff-Flotte begeistern können, Passagiere abgegriffen, die Aida nicht bedienen konnte.“ So sei es etwa auffällig gewesen, dass in Kiel vermehrt Autos mit Dresdner, Berliner oder auch Rostocker Kennzeichen parkten.

„Aida muss sich Sorgen machen“

Und Tui könne bei diesen Kunden durchaus punkten. Zwar seien die Preise um drei bis vier Prozent höher, „aber auf den Tui-Schiffen gibt es mehr Platz pro Passagier, das Flair ist etwas hanseatischer und es gibt mehr À-la-carte- als Büfettrestaurants“, sagt Behling. Tui setze mehr auf Klasse und könne daher bestimmt einige, die nach mehr Luxus und Ruhe suchen, für sich gewinnen. Das knappe Fazit von Behling: „Aida muss sich Sorgen machen.“

Von Moritz Naumann