Nach wochenlangem Verkehrschaos im Spätsommer und Herbst suchen Entscheidungsträger auf der Urlaubsinsel Usedom nach Wegen aus dem Dauerstau. Gerold Jürgens, der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, bringt nun eine neue Idee ins Spiel: „Wir sollten darüber nachdenken, enge Knotenpunkte auf der Insel-Hauptstraße B 111 mit Tunneln zu entzerren“, schlägt der Inhaber mehrerer Baufirmen in Vorpommern vor.

Sein Argument: Keine der vielen anderen geplanten und großen Maßnahmen zur Auflösung von Staus werde etwas bringen, wenn die Nadelöhre auf der B 111, an der alle wichtigen Küstenorte liegen, erhalten bleiben: „Sonst kommt man zum Beispiel schnell über die künftige Usedom-Brücke auf die Insel, aber steht dann einige Kilometer später wieder im Stau“, argumentiert Jürgens. Usedom brauche einen dreispurigen Ausbau seiner Hauptstraße B 111 – so wie Rügen es vor knapp zehn Jahren mit der B 96n vorgemacht habe.

In diesen Bereichen könnten Unterführungen auf der Insel sinnvoll sein, meint der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens. Quelle: Arno Zill

Da die B 111 auf Usedom aber wegen der Geografie der Insel nicht überall verbreitert werden könne, seien Tunnel sinnvoll – zum Beispiel im Bereich Zinnowitz/Zempin, Koserow, Ückeritz und eventuell auch Heringsdorf.

Verkehrsministerium zurückhaltend

Das Verkehrsministerium reagiert zurückhaltend auf den Vorstoß: „Nach hiesiger Einschätzung ist eine Zustimmung des Bundes zu einer solchen Maßnahme nicht wahrscheinlich“, sagt Elgin Förster, Sprecherin der Behörde, und spielt damit auf hohe Kosten und starke Eingriffe in die Umwelt an. Ein Kilometer Tunnel dürfte nach Experteneinschätzung mindestens 100 Millionen Euro kosten. Bei vier Kilometern im Bereich Zinnowitz und je zwei bis drei in Koserow, Ückeritz und Heringsdorf könnte so schnell ein Milliardenbetrag zusammenkommen.

Jürgens will das Kostenargument nicht gelten lassen: „Für die Werftenrettung werden zum Beispiel Hunderte Millionen Euro ausgegeben und man weiß nicht, wo das endet und ob es etwas bringt“, führt der Unternehmerchef ins Feld. Die kilometerlangen Usedom-Staus vergraulten derweil viele Urlauber und bescherten etlichen Firmen hohe betriebswirtschaftliche Schäden, weil ihre Mitarbeiter stundenlang im Stau stünden. Da lohne sich auch eine hohe Investition langfristig.

Daumen hoch für neue Verkehrsprojekte: Der Dauerstau auf Usedom schade dem Tourismus und der einheimischen Wirtschaft, sagt Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern – hier auf der Klappbrücke Greifswald-Wieck. Quelle: Alexander Loew

Ministeriumssprecherin Förster führt ins Feld, dass ihr Haus derzeit alle Kreuzungspunkte zwischen den Ortschaften Bannemin in der Nähe von Wolgast und Pudagla zwischen Ückeritz und Bansin prüfen lasse: Experten sollen analysieren, in welchen Kreuzungsbereichen hier mit leichten Eingriffen ein besserer Verkehrsfluss möglich ist.

Zudem stehe das Verfahren für die neue Usedom-Hochbrücke, die südlich der aktuellen Peenebrücke in Wolgast entstehen soll, kurz vor der Planfeststellung und werde im Januar bekannt gemacht. „Wenn es keine Klagen gegen das Projekt gibt, kann dann zügig mit dem Bau begonnen werden“, so Elgin Förster.

Ein wichtiges Projekt: Die neue Usedom-Hochbrücke

Die neue Usedom-Hochbrücke hätte ähnliche Ausmaße wie die Rügen-Brücke. Da sie 42 Meter hoch über den Peenestrom führen soll, müsste sie nicht mehr für Schiffspassagen hochgeklappt werden wie die derzeitige Peenebrücke. Zudem gebe es bei dieser Wolgaster Ortsumgehung keine Ampelanlagen, die den Verkehr stoppen. Allerdings müssen rund fünf Jahre Bauzeit für das 95-Millionen-Euro-Projekt veranschlagt werden.

Der Entwurf für die geplante Ortsumgehung Wolgast mit der neuen Usedom-Brücke über den Peenestrom. Sie soll 42 Meter hoch sein und insgesamt eine Länge von 6,5 Kilometern haben. Geplante Kosten: fast 95 Millionen Euro. Quelle: OZ-Archiv

Weitere Maßnahmen, die das Ministerium vorantreibt: An der B 111 im Hinterland Richtung Usedom-Stadt seien der Ersatz einer älteren Brücke bei Neppermin und der Ausbau des Knotenpunktes bei Mellenthin (Kreuzung B 111/B 110) geplant. Und: Die Reaktivierung der Usedomer Bahnsüdanbindung über die Karniner Brücke komme voran. Elgin Förster: „Der Finanzierungsvertrag zur Erstellung der Grundlagenplanung für das Projekt zwischen Land und Bahn ist kurz vor Fertigstellung.“

Ex-Ministerpräsident Sellering bald Verkehrskoordinator Vorpommern ?

Jürgens reicht das nicht. Er fordert, dass seitens der Landesregierung ein Masterplan für Verkehrsprojekte in Vorpommern erstellt und auch ein verantwortlicher Koordinator dafür benannt werden müsse – zumal Polen mit Großprojekten wie dem Swinetunnel und einer neuen Schnellstraße von den dortigen Ballungszentren nach Swinemünde derzeit viel mehr auf die Beine stelle als der deutsche Nachbar.

Prominente personelle Unterstützung in Verkehrsfragen könnten die Vorpommern bald in Person von Erwin Sellering bekommen. Der langjährige Ministerpräsident ist bei der Landesregierung als Koordinator im Gespräch, wie die OZ erfuhr. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang noch nicht.

„Tunnelbauten passen nicht in Naturpark“

Eine Unterstützung für einen Tunnelbau unter der Insel wollen die meisten Touristiker aber offenbar gar nicht: „Das ist eine Idee von vorgestern, die bei vielen Kollegen nicht gut ankommt – Tunnel unter unserer Hauptverkehrsstraße? Das passt doch nicht in einen Naturpark Insel Usedom“, meint Krister Hennige, Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) auf Usedom. Für solche Unterführungen seien riesige Rampen und Zuwegungen nötig. „Das ist doch ökologischer Wahnsinn“, schätzt der Hotelier ein.

„Ökologischer Wahnsinn“: Krister Hennige, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Ostvorpommern Quelle: Hannes Ewert

Besser seien Konzepte, die darauf setzten, das Auto nach der Anreise stehen zu lassen. „Andere Urlaubsregionen haben damit den Pkw-Verkehr bis zu 45 Prozent reduziert. Wir brauchen kostenfreien ÖPNV, bessere Radstrecken und Bahnverbindungen“, unterstreicht Hennige.

Darüber werde schon lange diskutiert, passiert sei nichts, meint Jürgens. Zudem verschärfe sich das Verkehrsproblem, da immer mehr Menschen wegen Corona im Inland Urlaub machen wollten.

In diesem Oktober hatte es erstmals fast täglich kilometerlange Staus gegeben, weil die Insel sehr voll war und viele Menschen wegen ausbleibenden Strandwetters mit dem Auto unterwegs waren.

Von Alexander Loew