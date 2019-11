Rostock

Schüler im Unterricht testen, ob sie den soeben vermittelten Stoff verstanden haben. Dozenten in der Vorlesung Fragen stellen, ohne dass sich der Fragende outen muss. Anonym Probleme im Kummerkasten der Firmenleitung schildern oder Anregungen geben. Das Publikum in Diskussionsrunden einbinden und um seine Me...