Neubrandenburg

Ungewöhnliche Notrufe hat der Twitter-Marathon der Polizei im Nordosten am Freitag zutage gefördert. So habe etwa eine Frau angerufen, die eigentlich Kaffee bestellen wollte. Ein Kollege habe sie darauf hingewiesen, dass sie beim Notruf gelandet sei, worauf sie schockiert aufgelegt habe, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Freitag.

In einem anderen Fall habe eine Frau angerufen, weil sie auf einem Radweg von Katzenbabys verfolgt werde. Die Polizei habe sich für nicht zuständig erklärt.

Über diese und andere Fälle hat die Polizei in ganz Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen einer Twitter-Aktion berichtet. Unter dem Hashtag „#Polizei110“ teilten die Beamten per Kurznachrichten-Dienst im Internet Anrufe, die bei ihnen eingingen, und Einsätze. Der 1. Oktober ist als bundesweiter Tag des Polizeinotrufs ausgewählt worden. An der Twitter-Aktion beteiligten sich zahlreiche Polizeibehörden in Deutschland.

Laut Polizeisprecherin kommt es täglich zu skurrilen Anrufen in den Zentralen. Diese reichten von Pizzabestellungen bis zu Eltern die ihre Kinder einsperren lassen wollten, weil diese sich nicht benehmen. Die Aktion soll helfen, bewusster mit dem Notruf umzugehen und auf unnötige Anrufe zu verzichten, um wichtige Einsätze nicht zu behindern.

Von RND/dpa