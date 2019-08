Rostock

Nur ein einziges ist übrig geblieben: Das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum in Rostock wird von einer echten Legende beherbergt. Die „ Dresden“ ist das letzte erhaltene von 15 in Warnemünde gebauten Schiffen vom „Typ IV“. 1954 war das erste Schiff dieser Reihe auf Kiel gelegt worden – also vor 65 Jahren.

..