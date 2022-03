Das Unterseeboot „TKMS02“ ist weiter in dem Seegebiet vor Rügen unterwegs und erntet dort erstaunte Blicke von Passanten. Dabei kommen hierher immer wieder U-Boote. Warum das so ist und unter welcher Flagge das Schiff vermutlich bald fahren wird.

U-Boot in der Ostsee vor Rügen: Experten geben Hinweise zu möglichem Auftraggeber

Schifffahrt - U-Boot in der Ostsee vor Rügen: Experten geben Hinweise zu möglichem Auftraggeber

Schifffahrt - U-Boot in der Ostsee vor Rügen: Experten geben Hinweise zu möglichem Auftraggeber