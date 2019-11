„Trump wird Merkel nicht besuchen“

Rostock

Das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland ist derzeit angespannt. US-Historiker Thomas Schwartz von der Vanderbilt Universität Nashville ( Tennessee) erzählt im Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Redakteur Axel Büssem, wie es dazu kam und ob es nach Donald Trump wieder besser werden könnte.

Sie sind derzeit auf einer Vortragsreise aus Anlass des Mauerfalls vor 30 Jahren. Wie hat sich das deutsch-amerikanische Verhältnis seit 1989 entwickelt?

Thomas Schwartz: Es hat sich ziemlich verändert. Bis 1989 hatten die USA und die Bundesrepublik einen gemeinsamen Feind, den Warschauer Pakt. Durch dessen Wegfall hat sich die Dynamik in den Beziehungen geändert. Präsident Bill Clinton sah in Bundeskanzler Helmut Kohl noch einen Partner, etwa bei der Nato-Osterweiterung. Unter Gerhard Schröder und seiner Weigerung, den Irak-Krieg zu unterstützen, hat sich das geändert. Wirtschaftlich sind die Beziehungen immer noch stark, politisch haben sich die Partner jedoch seitdem auseinanderentwickelt, vor allem im militärischen Bereich. Präsident Barack Obama konnte beim Iran-Abkommen oder beim Klimaschutz gut mit Angela Merkel zusammenarbeiten, doch militärisch sah er Deutschland nicht mehr als Partner. Und Donald Trump schließlich hat Deutschland als wirtschaftlichen Gegner dargestellt.

Wäre das Verhältnis unter einem anderen Präsidenten besser?

Nicht unbedingt. Unter Hillary Clinton wären die Spannungen wohl nicht so eskaliert. Sie hätte etwa nicht das Iran-Abkommen gekündigt. Trump stellt auch den US-Grundsatz infrage, dass die Beziehungen zu den europäischen Partnern gut sein müssen. Dennoch: Was er zum Thema Handel sagt, unterscheidet sich nicht von dem, was viele Amerikaner denken. Er spricht es nur deutlicher aus. Allerdings liegt sein Hauptaugenmerk derzeit auf dem Konflikt mit China.

Donald Trump hat deutsche Wurzeln. Spielt das für seine Politik eine Rolle?

Trump ist für die Amerikaner so amerikanisch wie Apple Pie. Er wird nicht als deutschstämmig angesehen, sondern als weißer Mittelklasse-Amerikaner.. Die Deutsch-Amerikaner sind in den USA sehr stark assimiliert – anders als andere ethnische Gruppen. Unter ihnen werden nicht einmal gesonderte Umfragen erhoben. Daher weiß man auch nicht, wie sie denken.

Wann besucht Trump Deutschland, und wird er dabei auch den pfälzischen Ort Kallstadt besuchen, aus dem seine Familie stammt?

In dieser Amtszeit sicher nicht mehr – und in der zweiten sicher nicht, solange Merkel an der Macht ist. Wenn er kommt, wird er sicher die Heimat seiner Vorfahren besuchen.

Wird das deutsch-amerikanische Verhältnis unter dem nächsten Präsidenten beziehungsweise der nächsten Präsidentin besser?

Der nächste Präsident wird sicher die Bedeutung des Partners Deutschland im Umgang mit China, dem Iran oder dem Klimawandel höher bewerten als Trump – vor allem, wenn es ein Demokrat ist. Aber jeder künftige Präsident wird von Deutschland verlangen, dass es eine wichtigere militärische Rolle in der Welt spielt.

Von Axel Büssem