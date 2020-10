Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat neue US-Sanktionsdrohungen gegen die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 mit scharfen Worten zurückgewiesen: „Die neuen Drohungen aus den USA sind ungeheuerlich. Die Landesregierung steht weiter hinter der Fertigstellung der Ostseepipeline.“

Das US-Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass sich die Sanktionen gegen alle richteten, die Dienstleistungen, Ausrüstung oder Geld für den Weiterbau der Pipeline bereitstellen. Innerhalb von 30 Tagen müssten alle Geschäftsbeziehungen zu Nord Stream 2 beendet werden. Dass betrifft auch den Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen, wo noch Tausende Rohre für das Projekt liegen.

Drohungen entschieden entgegentreten

Schwesig betonte: „ Nord Stream 2 wird gebraucht für die Energieversorgung in Deutschland und auch in anderen Ländern Europas. Der Bau hat mehrere rechtsstaatliche Genehmigungsverfahren durchlaufen. Keine Person und auch kein Hafen, der sich am Bau dieser Pipeline beteiligt, tut etwas Unrechtes. Deshalb erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie den neuerlichen Drohungen aus den USA entschieden entgegentritt.“

Auch in Deutschland wird darüber diskutiert, ob die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny mit einem Baustopp der fast fertiggestellten Gas-Pipeline zwischen Russland und Deutschland sanktioniert werden soll. Die USA bekämpfen das Projekt seit langem und drohen beteiligten Unternehmen mit Sanktionen.

Von Axel Büssem