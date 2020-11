US-Wahlen 2020: Joe Biden gewinnt in Mecklenburg

Rostock

Bleibt Donald Trump US-Präsident – oder gewinnt sein demokratischer Herausforderer Joe Biden doch noch die Wahlen? In vielen so genannten „Swing States“ – sie gelten als entscheidend für den Ausgang der Wahl – läuft die Auszählung noch. Auch in North Carolina. Einen Sieg hat Biden dort aber sicher: Er holt die meisten Stimmen in Mecklenburg.

County mit einer Million Einwohner

Wenn die Amerikaner von Mecklenburg reden – dann nicht vom Landesteil an der Ostsee, sondern einem County (vergleichbar mit Landkreises in Deutschland) in North Carolina. Knapp eine Million Menschen leben im Mecklenburg jenseits des Atlantiks. „Kreisstadt“ ist Charlotte – mit 840 000 Einwohnern auf Platz 17 der größten Städte der USA. Mecklenburg gilt als wichtiges Wirtschaftszentrum an der Ostküste. Die Bank of America hat dort ihren Hauptsitz, die Baumarktkette Lowe’s ebenfalls und auch der größte Stahlhersteller der USA, Nucor Steel.

Biden klar vorne

Während der größte Teil North Carolinas – Stand 11 Uhr – für Trump gestimmt hat, führt Biden in Mecklenburg uneinholbar: Er holte 375 000 Stimmen, fast 67 Prozent.

Von Andreas Meyer