Knapp 6400 Kilometer Luftlinie entfernt von Zuhause machen Schiffbau-Fachkräfte von den insolvent gegangenen MV Werften zurzeit neue Erfahrungen. „Hier ist es komplett anders“, sagt Dennis Müller. Der 42-Jährige arbeitet seit dem Herbst in den USA, auf der Werft Philly Shipyard in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. Müller heißt in Wirklichkeit anders. Er möchte seinen richtigen Namen nicht veröffentlichen, weil er befürchtet, sonst seinen neuen Job zu gefährden.

„Die Arbeit ist extrem strukturiert, viel mehr als in Deutschland“, sagt der Mecklenburger. Jeder wisse jederzeit, was er zu tun habe. Hilfsbereitschaft sei eher schwach ausgeprägt, man arbeite stur seine Aufgabe ab, ohne viel nach rechts und links zu schauen. Die Arbeit mache dennoch viel Spaß. Die Konditionen wirken attraktiv: Müller bekommt eine kleine Wohnung und ein Auto gestellt. Alle zwei Monate fliegt er für ein paar Tage nach Hause, die Flugkosten kann er mit Überstunden abarbeiten.

Ganze Abteilungen wandern aus MV in die USA ab

Der ausgebildete Facharbeiter bekommt nach eigenen Angaben ein Nettogehalt, das höher ausfällt als sein früherer Brutto-Tariflohn in Deutschland. Steuern zahlt er in den USA. Der Chef der Rostocker Firma, die Müller aus der Transfergesellschaft angestellt hat und ihn die in die USA „entsendet“, bittet darum, keine Zahlen zu nennen. Die Gehälter fielen je nach Qualifikation unterschiedlich aus, die Spanne reicht von Facharbeitern bis zu Ingenieuren.

Sieht ein bisschen aus wie die Werft in Warnemünde: Webseite der Philly Shipyard. Quelle: OZ

Zurzeit arbeiten ungefähr 20 Ex-MV-Werftler bei Philly Shipyards. Das ist erst der Anfang. Komplette Abteilungen mit ihren Meistern sollen folgen. Der Rostocker Geschäftsführer spricht von „60 bis 70 Mitarbeitern“. Auch er will nicht genannt werden. Begründung: Die US-Werft arbeitet für das Verteidigungsministerium, das Rostocker Unternehmen musste eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnen. Das alles sei „sehr sensibel“, sagt der Geschäftsführer. Die US-Werft lässt Anfragen der OZ unbeantwortet.

Auch Stefan Schad von der IG Metall Rostock-Schwerin hat schon von den USA-Mecklenburg-Pendlern gehört. „Für die meisten, die hier ein Haus haben, ist das aber nichts“, sagt der Gewerkschafter. Er habe Anfragen von Firmen vor allem aus Süddeutschland bekommen, die Dutzende der Ex-Werftbeschäftigten aus Rostock, Wismar und Stralsund einstellen würden. Doch das Interesse der Arbeitnehmer nach weit entfernten Jobs sei überschaubar.

300 Schiffbauer fanden bisher neue Arbeit

Betriebsrat, IG Metall und Insolvenzverwalter hatten vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an die Mitarbeiter appelliert, nicht wegzuziehen. Ohne Fachkräfte hätten die Werften in Wismar und Warnemünde, für die noch Käufer gesucht werden, keine Chance. Rund 1900 der Beschäftigen sind aktuell in der Transfergesellschaft. „90 Prozent wollen in der Region bleiben“, sagt deren Chef Oliver Fieber. Etwa 300 Mitarbeiter, die zu den 600 gehörten, die bereits im August 2022 in die Übergangsgesellschaft wechselten, haben laut Fieber inzwischen eine neue Stelle gefunden. Anfang 2020 arbeiteten 3000 Leute auf den drei MV Werften.

Mitarbeiter der MV Werft Wismar hinter einem Zaun bei einem Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck Anfang des Jahres. Inzwischen sind die allermeisten in eine Transfergesellschaft gewechselt – bis auf ein Rumpfteam von 160 Leuten. Quelle: Jens Büttner

Die Werften in Philadelphia, Wismar und Warnemünde haben eine teils gemeinsame Geschichte. Philly-Shipyards wurde 1997 von der norwegischen Kvaerner-Gruppe gegründet, die später im ebenfalls norwegischen Aker-Konzern übernommen wurde. Von 1992 bis 2008 gehörten den Norwegern auch die Werften in Warnemünde und Wismar. Was heute noch gut zu sehen ist: Mit seinem großen blauen Portalkran und den weißen Hallen ähnelt der US-Betrieb schon rein äußerlich insbesondere dem Standort in Rostock.

Schwierige Tests für begehrtes Visum

Um den Job zu bekommen, musste Müller im US-Konsulat in Frankfurt am Main ein sogenanntes E2-Spezialistenvisum beantragen. Er bestand einen Englischtest und weitere Überprüfungen, die „extrem streng und umfangreich“ gewesen seien. Angekommen auf der Werft, musste er sich erneut bewähren. Manche Kollegen, die keine überzeugende Arbeit abgeliefert hätten, seien wieder nach Hause geschickt worden.

Die US-Werft hat einen großen Auftrag des Verteidigungsministeriums für mehrere Mehrzweck-Ausbildungsschiffe erhalten, im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar (1,36 Milliarden Euro). Laut Werft-Chef Steinar Nerbøvik sollen 1200 Schiffbauer daran arbeiten. Der Rostocker Geschäftsführer sagt, die Leute aus MV seien wegen ihrer Erfahrung gefragt und sollen amerikanische Arbeiter ausbilden.

Dennis Müller, der in Rostock ein Kind hat, kann sich nicht vorstellen, für immer in den USA zu bleiben. Arbeit gebe es dort für fünf Jahre, vielleicht auch für länger. Sein Chef in der Hansestadt meint, die Mitarbeiter wollten nach ihrem Amerika-Einsatz alle wieder bei den Werften in MV arbeiten, „wenn sie dann noch existieren“.

Von Gerald Kleine Wördemann