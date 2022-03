Rostock

Dieses Kriegsschiff ist sogar „zu groß“ für den Marine-Hafen in Hohe Düne: Im Rostocker Seehafen hat am Donnerstag eines der schlagkräftigsten Schiffe der US-Marine festgemacht. Noch bis Sonntag liegt der Lenkwaffen-Zerstörer USS „Donald Cook“ in der Hansestadt. Sein Auftrag: Präsenz zeigen in der Ostsee, die NATO-Partner unterstützen.

Der Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse ist aber auch ein deutliches Zeichen an Putin: Das Schiff ist Teil des schwimmenden Raketen-Abwehrprogrammes des USA – und in der Lage, selbst Atomraketen abzufangen.

Doppelt so groß wie eine Korvette

Am Donnerstagmorgen lief das Schiff mit Polizei-Eskorte in den Seehafen ein, macht am Liegeplatz 60 direkt an der Warnow fest. Rund um die „Donald Cook“ ist ein Sperrbereich eingerichtet. „Das Schiff nimmt in Rostock Treibstoff und andere Versorgungsgüter auf. Und die Crew bekommt etwas Zeit zur Erholung“, so Johannes Dumrese, Sprecher des Marinekommandos in Rostock.

Die USS „Donald Cook“ hat fast zehn Meter Tiefgang – zu viel für den Marinehafen Hohe Düne. Zum Vergleich: Die in der Hansestadt beheimateten Korvetten der Deutschen Marine sind nur halb so lang wie die „Cook“ – und liegen maximal 3,5 Meter tief im Wasser.

Neben der „Cook“ hat die US-Marine noch einen zweiten Lenkwaffen-Zerstörer in die Ostsee entsandt: die USS „Forrest Sherman“. Sie soll aktuell in schwedischen Gewässern unterwegs sein. Jeder Zerstörer hat mehr als 300 Besatzungsmitglieder an Bord. „Es geht darum, als NATO gemeinsam Präsenz in der Ostsee zu zeigen. Das Bündnis ist wachsam“, so Dumrese.

„Russische Marine verhält sich normal“

Nach Angaben des Marinekommandos verhält sich die russische Marine im Moment in der Ostsee absolut zurückhaltend: „Es gab zuletzt keinerlei Zwischenfälle. Die russische Marine fährt normal zur See – so wie wir und unsere Partner auch“, sagt Dumrese. Die Lage in der Ostsee sei trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine „absolut ruhig“.

Das war nicht immer so: 2016 kam es in der Ostsee – in internationalen Gewässern vor der Küste Russlands – zu einem Zwischenfall zwischen der USS „Donald Cook“ und russischen Flugzeugen. Zwei Kampfjets vom Typ Suchoi Su-24 sollen den Zerstörer mehrmals in kurzer Höhe – Augenzeugen sprachen damals von nur neun Metern – überflogen und einen Angriff simuliert haben.

Von Andreas Meyer