Udo Lindenberg eröffnet seine neue Tour in MV: Hier tritt der „Panik-Rocker“ im Mai 2022 auf

Schwerin/Rostock

Im Juli 2019 gab Udo Lindenberg in Dortmund sein letztes großes Livekonzert, dann kam Corona und damit eine lange Pause. Nun können sich die Fans aber auf neue Auftritte ihres Lieblings freuen. Seine Agentur Lanz Unlimited hat die Daten für die neue Tour des „Panik-Rockers“ bekannt gegeben.

Udo kündigt Knalleffekt an

Der Clou für Fans im Norden: Die Tournee startet am 24. Mai 2022 in Mecklenburg-Vorpommern – und zwar in der Sport- und Kongresshalle Schwerin. Insgesamt in 13 Städten wird der Musiker bis Juli 2022 unterwegs sein – und er kündigt für seine Tour einen „richtigen Knalleffekt“ an: „In Stadien und den ganz großen Arenen, vom Osten nach Westen, von Norden nach Süden“, verspricht Lindenberg laut Pressemitteilung.

Alle Termine der Lindenberg-Tour Udo Lindenberg – „Udopium Live 2022“ Tournee Veranstalter: Think Big Event-und Veranstaltungs-GmbH Termine 2022: 24. Mai 2022: Schwerin – Sport- und Kongresshalle 28. Mai 2022: Stuttgart – Hanns-Mart-Schleyer-Halle 31. Mai 2022: Frankfurt – Festhalle 04. Juni 2022: Bremen – ÖVB Arena 07. Juni 2022: Dortmund – Westfalenhalle 11. Juni 2022: Köln – LANXESS arena 14. Juni 2022: Leipzig – Festwiese 18. Juni 2022: Dresden – Rudolf-Harbig-Stadion 24. Juni 2022: Hannover – ZAG Arena 27. Juni 2022: Hamburg – Barclays Arena 01. Juli 2022: Berlin – Waldbühne 05. Juli 2022: München – Olympiahalle 09. Juli 2022: Mannheim – SAP Arena

„Endlich“, fügt der 75-jährige Musiker hinzu, „denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut. Aber jetzt ist endlich wieder alles klar – wir sehen uns wieder!“

Mitbringen werde Udo Lindenberg „für all die eindrucksvollen Rockrevuen neben brandneuen Songs von seinem diesjährigen Erfolgsalbum „Udopium“ natürlich wieder seine Kumpels vom Panikorchester, sein ganzes Action-Theater und wie immer bei ihm, reichlich Überraschungsgäste, die mit ihm On Stage das Wiedersehen zelebrieren“, kündigt die Agentur des Rockstars an.

Der exklusive Presale für die Tour beginnt im Internet an diesem Mittwoch (3. November) um 11 Uhr bei Eventim unter eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf startet dann am Freitag (5. November) um 11 Uhr.

Von Alexander Loew