Udo-Ufo und Likörelle: Lindenberg kommt in die Kunsthalle Rostock

Rostock

Die Kunsthalle Rostock bietet im Ausstellungsjahr 2020 einen richtigen Knaller. Udo Lindenberg stellt von Mai bis Ende August am Schwanenteich aus. Das gab Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann am Donnerstag bekannt. Die Schau soll heißen: „ Udo Lindenberg – Alles klar!“

Udos Lebenswerk in Rostock

Sie umfasst das gesamte Lebenswerk des 1946 in Gronau ( Westfalen) geborenen Künstlers, der weithin als der Hamburger Musikpapst gilt. Die Kunsthalle werde natürlich Bilder, Zeichnungen und Udos berühmte Likörelle zeigen, aber weit darüber hinausgehen, so Neumann. Tourplakate, sämtliche Plattencover von Udos erster Scheibe „ Lindenberg“ bis zu seinem aktuell letzten Werk „Stärker als die Zeit“ aus dem Jahr 2016 werden ebenso gezeigt wie große Fotostrecken und eine Video-Installation im White Cube.

Kunsthalle will Ufo auf dem Dach landen lassen

Außerdem plant die Kunsthalle, Lindenbergs Werk „Atlantic Affairs“ aus dem Jahr 2002 – ein Riesenflop, aber künstlerisch äußerst anspruchsvoll – zu präsentieren. In dem Album stellt Lindenberg die USA-Emigranten von Bert Brecht über Kurt Weill bis Friedrich Hollaender musikalisch dar. Neumann sagt: „Das wird natürlich ein Mega-Event und Udo plant hier ’ne Riesenshow. Das Universum Lindenberg wird auf der Kunsthalle landen.“ Das Udo-Ufo soll am Schwanenteich zu sehen sein, denn die Kunsthalle plant, ein riesiges Ufo auf dem Dach zu installieren. Lindenberg soll das gesamte Areal im Innenraum auf beiden Etagen und im White Cube sowie draußen rund um die Kunsthalle künstlerisch und musikalisch bespielen.

Ein Muss für jeden Lindenberg-Fan

Aber auch die Brüche und Untiefen im Lebenslauf dieses Rockmusikers, Schlagzeugers, Sängers, Pop-Poeten, Schriftstellers und Malers werden gezeigt. Neumann sagt: „Diese Ausstellung wird ein Muss für jeden Lindenberg-Fan. Wir wollen nicht nur den Künstler, sondern auch den politischen Menschen Lindenberg zeigen“. Lindenberg hat seit den 60er Jahren insgesamt 36 Alben veröffentlicht und 30 nationale Preise vom Bambi über den Echo bis hin zum Bundesverdienstkreuz abgeräumt und seit den 70er Jahren mit solch unterschiedlichen Künstlern wie Romy Haag, Eric Burdon, Ulla Meinecke, Otto Waalkes, Helen Schneider, Inga Rumpf, Gianna Nannini, Die Prinzen, Nina Hagen, Ben Becker, Otto Sander, Esther Ofarim, Helge Schneider, Peter Maffay, Tim Fischer oder Yvonne Catterfeld zusammengespielt.

Umfassende Schau in der Kunsthalle und auf dem Außengelände

Die Ausstellung in Rostock wird sich zwar an der Leipziger Schau „ Udo Lindenberg – Zwischentöne/Nuances“ orientieren, die seit 6. September im Leipziger Museum der Bildenden Künste (MdbK) zu sehen ist, aber weit darüber hinausgehen. „ Weil wir einfach sehr viel mehr Raum haben“, sagt Neumann. Wie groß das Interesse an Lindenberg ist, zeigt sich daran, dass die Leipziger Schau, die bis zum 1. Dezember laufen sollte, wegen des großen Andrangs bis in den Januar hinein verlängert wurde.

Für Neumann ist der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung exakt der richtige Zeitpunkt, um Lindenberg in den Osten zu holen: „ Udo Lindenberg war immer ein sehr politischer Künstler. Und es gibt wohl kaum einen Künstler, der sich so für die Wiedervereinigung eingesetzt hat, wie Udo. Wenn ein Künstler was für uns arme Ossis getan hat, dann er.“

Sanierungpläne wegen Udo Gastspiel verschoben

Um die Ausstellung in und an der Kunsthalle präsentieren zu können, wird sogar diegeplante Sanierung des Museums verschoben. Eigentlich sollte die Kunsthalle nach dem ersten Quartal 2020 geschlossen und umfangreich saniert werden. Der Ausstellungsbetrieb soll für den Zeitraum der Sanierung ins Rostocker Schifffahrtsmuseum verlegt werden. Das möchte man mit Udo nicht tun. Neumann: „Unser Oberbürgermeister Madsen hat zugestimmt, dass wir Udo noch machen und anschließend in die Sanierung gehen.“ Das sei für alle Beteiligten nicht ganz einfach, aber diese Ausstellung sei das wert, meint Neumann.

Udo auf Tour: 25. Mai zu Gast in Schwerin

Am 21. Mai 2020 startet Lindenberg seine nächste Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit einem Konzert in Kiel. Am 25. Mai spielt er in der Schweriner Sport- und Kongresshalle. Und am 7. Juli endet die Tournee nach 17 Events in Deutschland und zwei Konzerten in Wien und Zürich. Anschließend wird Lindenberg nach Rostock kommen und im Rahmen der Ausstellung vor Ort wohl auch ein Konzert geben. Wo und wann, stehe aber noch nicht fest, sagt Neumann. Stark wäre natürlich ein Auftritt des Megastars des Deutschrock auf dem Dach der Rostocker Kunsthalle.

Von Michael Meyer