Über 1000 Geburten am Südstadt-Klinikum Rostock: Willkommen auf der Welt!

Schon mehr als 1000 Babys sind im Rostocker Südstadt-Klinikum in diesem Jahr zur Welt gekommen. Die 1000. Geburt in der Universitätsfrauenklinik fiel in diesem Jahr fast auf den gleichen Tag wie im Vorjahr. Einen Corona-Baby-Boom am Rostocker Klinikum scheint es demnach allerdings nicht zu geben.

In der Nacht zum 11. Mai 2021 machte Johannes Quick seinem Namen alle Ehre und brauchte nur viereinhalb Stunden, bis er in den Armen der glücklichen Eltern lag. Punkt 2.19 Uhr in der Früh war es soweit. Bei einer Länge von 52 Zentimetern bringt der kleine Neu-Sanitzer ein Gewicht von 3570 Gramm auf die Waage. Für seine Mutter, Christiane Quick, ist es bereits der zweite Sohn.

Endlich wieder Räucherfischbrötchen für frischgebackene Mama

Für die 39-Jährige war alles sehr vertraut. „Ich habe hier schon vor vier Jahren meinen ersten Sohn Benjamin geboren und sogar im gleichen Zimmer im sechsten Stock gelegen“, erinnert sich die gebürtige Flensburgerin, die seit ihrer Jugend in Mecklenburg-Vorpommern lebt. „Der große Bruder wartet schon voller Vorfreude auf den Familienzuwachs und ist ganz schön aufgeregt“, so Christiane Quick. Den Feiertag haben sie schon gemeinsam zuhause mit ihrer Ehepartnerin verbracht. Am meisten freut sich die frischgebackene Mama auf ein richtig leckeres Räucherfischbrötchen, das während der Schwangerschaft wie auch roher Fisch Tabu für sie war.

Während andere Geburtenstationen im Land um ihre Existenz bangen, bleibt die Zahl der Geburten in der Rostocker Südstadt auf einem konstanten Level – auf einem konstant hohen Level. Im Vorjahr wurde die 1000. Geburt mit 1030 Kindern einen Tag später am 12. Mai erreicht. Bis zum 12. Mai verzeichnete das Klinikum Südstadt in diesem Jahr insgesamt 1006 Geburten mit 1031 Kindern. Darunter waren 25 Zwillingspärchen. Die Jungen konnten sich dabei einmal mehr mit 528 Neugeborenen gegenüber den 503 Mädchen in der Überzahl behaupten.

2020 wurden in MVs größter Geburtsklinik 2787 Kinder geboren

In der größten Geburtsklinik von Mecklenburg-Vorpommern wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2787 Kinder geboren. Der aktuelle Krankenhausplan für MV sieht gut 500 Betten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im ganzen Land vor. Allein 100 Betten davon befinden sich im Südstadtklinikum, die Helios-Kliniken Schwerin folgen mit 50, Unimedizin Greifswald mit 48, Hanseklinikum Stralsund mit 42, Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg mit 40 Betten. 20 Betten oder darunter sind es in Bergen, Parchim, Ueckermünde und Güstrow. Kürzlich kündigte das Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen eine vorübergehende Schließung der Geburtsstation an. Im Vorjahr schloss die Geburtshilfe in Crivitz bei Schwerin, vor fünf Jahren die in Wolgast.

„Einen Corona-Baby-Boom gibt es bei uns nach wie vor nicht, auch wenn er von vielen herbeigesehnt wird.“ Leitende Oberärztin der Universitätsfrauenklinik Rostock, Dr. Kerstin Hagen. Quelle: Klinikum

„Einen Corona-Baby-Boom gibt es bei uns nach wie vor nicht, auch wenn er von vielen herbeigesehnt wird“, sagte die Leitende Oberärztin der Universitätsfrauenklinik Rostock, Dr. Kerstin Hagen. Die Frauenärztin hofft auf eine weitere Entspannung in der Corona-Pandemie. „Wir würden uns sehr freuen, schon bald wieder Infoveranstaltungen zur Geburtsvorbereitung und das beliebte Babyschwimmen anbieten zu können.“ Dann gibt es vielleicht auch ein Wiedersehen mit dem frisch geborenen Johannes und seiner Familie aus Sanitz.

Die beliebtesten Babynamen in MV sind übrigens allesamt ziemlich kurz: Mecklenburg-Vorpommerns Eltern haben sich 2020 nach einer Rangliste des Vornamen-Experten Knud Bielefeld am häufigsten für die Vornamen Hannah und Karl entschieden. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Emma und Frieda sowie Finn und Theo.

