Über 200 neue Corona-Fälle am Dienstag: Nur ein Landkreis liegt über kritischer Marke

Rostock

206 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag für Mecklenburg-Vorpommern. Das sind knapp 50 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Zudem seien vier Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, liegt nach Angaben des Lagus vom Dienstag landesweit bei 62,5 und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2,2 Punkte gesunken. Am höchsten ist die Inzidenz aktuell im Landkreis Nordwestmecklenburg mit 108,1. Mit 41 neuregistrierten Ansteckungen gab es in dieser Region auch den höchsten Anstieg im Vergleich zum Vortag. Es folgen die Landkreise Rostock und Ludwigslust-Parchim mit jeweils 40 gemeldeten Fällen. Am niedrigsten ist die Inzidenz weiterhin in Vorpommern-Rügen (20,5) und der Hansestadt Rostock (26,3).

Seit Beginn der Pandemie wurden in MV damit nun insgesamt 25 963 Corona-Fälle erfasst, 789 Menschen in MV sind an oder mit dem Virus gestorben. 51 Intensiv- und Beatmungsbetten in den Krankenhäusern sind Stand Dienstag mit Covid-19-Patienten belegt, das sind vier mehr als am Vortag. 259 Menschen mit einer Corona-Infektion werden stationär behandelt, das sind ebenfalls vier mehr als am Montag.

Seit dem Impfstart Ende 2020 haben landesweit 93 201 Menschen die erste Spritze bekommen, 53 647 auch die zweite. Die Quote für die Erstimpfung liege derzeit bei 5,8 Prozent, die für die Zweitimpfungen bei 3,34 Prozent.

Von OZ