Rostock/Stralsund/Wismar

Der deutsche Wetterdienst hat für Sonnabend vor Gewittern in mehreren Regionen Mecklenburg-Vorpommerns gewarnt. Betroffen sind die Hansestadt Rostock, der Landkreis Rostock, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und der Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Es könne in den genannten Gebieten zu Unwettern der Stufe 1 (von 4) kommen. "Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr", heißt es in der Meldung. Die Warnung des Wetterdienstes galt für Vorpommern-Rügen bis 15.45 Uhr. Für die Region Rostock und Nordwestmecklenburg dauerte sie bis 16.45 Uhr. Und für Vorpommern-Greifswald bis 17.45 Uhr. An der Seenplatte gilt die Warnung bis 19 Uhr.

Brände nach Blitzen in Stralsund und Ducherow

Bereits Ende April hatten Blitzeinschläge in Vorpommern Brände ausgelöst. So brannte an einem Samstag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Stralsund (Vorpommern-Rügen). Einen weiteren Blitzeinschlag gab es am selben Wochenende in Ducherow bei Anklam (Vorpommern-Greifswald). Dieser setzte dort ein Haus in Brand.

Zur Galerie In der Nacht zu Samstag schlug in Ducherow bei Anklam (Vorpommern-Greifswald) ein Blitz in einem Haus ein.

Das Haus wurde dabei komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt und ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Ducherow verhindert werden. Der Schaden geht in die Zehntausende Euro.

Interessante Links zum Thema Gewitter Klicken Sie hier, um zahlreiche wichtige Tipps zu lesen, wie Sie sich bei Gewitter verhalten sollten. Sprites: Spektakuläre Aufnahmen „roter Kobolde“ bei Gewitter gelungen Fotos: So stürmte „Zeetje im Jahr 2019 über MV Alle aktuellen Warnungen: Warnseite des Deutschen Wetterdienstes Hinweis in eigener Sache: Liebe Leser. Immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein. Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig.

Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

RND