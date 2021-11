Mehr als 1100 Geflüchtete hat die Bundespolizei an der Grenze von MV zu Polen bereits festgestellt. Etwa 500 von ihnen sind in Erstaufnahmeeinrichtungen in Berlin und MV angekommen. Nicht alle melden sich in den Einrichtungen – ein Teil reist weiter. Wer untertaucht, verwirkt zumindest sein Recht auf ein Asylverfahren.