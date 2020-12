Rostock

Nach der Krise ist vor dem Aufschwung? Gerade sorgt eine Prognose für die Jahresbilanz der Tourismusbranche in MV für Katerstimmung, doch im kommenden Jahr soll es wieder bergauf gehen. Dafür wird viel investiert und geplant.

Der Tourismusverband und die OZ geben einen kleinen Ausblick auf wichtigsten Projekte:

Ferienresort Dünenperle entsteht in Kühlungsborn

Im Ostseebad Kühlungsborn entstehen am Weststrand derzeit 45 Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe mit direktem Strandzugang. Das 20 Millionen Euro schwere Projekt ist privat finanziert, eröffnet wird die Dünenperle im ersten Quartal 2021. Über das Vermietungsbüro Ernst aus Kühlungsborn können Gäste ihren Aufenthalt planen.

Runde Sache: Kugelförmige Ferienhäuser am Tollensesee

Ein besonderer Blickfang in der Mecklenburgischen Seenplatte sind die neuen kugelförmigen Häuser, die zwischen Bootshäusern und kleinem Hafen in Wustrow am Tollensesee entstehen. Auf dem 5000 Quadratmeter großen Areal werden zwölf sogenannte Domrundhäuser in drei unterschiedlichen Größen und in ökologischer Holzbauweise gebaut. Die Form der Häuser soll laut Anbieter „Wohlgefühl vermitteln, eine behagliche Atmosphäre und das Gefühl von Freiheit und Verbundenheit mit der Natur schaffen“. Im Inneren gibt es eine zum Himmel hin offene Galerie. Die Eröffnung ist für den 1. Mai 2021 geplant.

Kuhnle-Tours mit Sauna-Boot

Der Hausbootanbieter Kuhnle-Tours in Rechlin an der Müritz erweitert seine Flotte um ein Saunaboot, das ab Februar 2021 buchbar sein soll. Es verfügt unter anderem über einen eigenen Antrieb, eine Küche, eine große Nasszelle und ist barrierefrei. Im Bug befindet sich ein großer Ruheraum. Die Sauna ist achtern untergebracht. Für die Abkühlung empfiehlt sich ein Sprung in die Müritz.

Neuer Heilwald an der Mecklenburgischen Seenplatte

Mit der Heilwald-Klink in der Nähe von Waren (Müritz) soll im Januar 2021 der zweite Heilwald an der Mecklenburgischen Seenplatte eröffnen. Er liegt zwischen der Müritz und dem Kölpinsee und verfügt über eine Gradieranlage. Zudem gibt es ein Barfußpfad und einen Generationen-Bewegungsparcours.

Zwei neue Hotels in Rostock

In Rostock werden derzeit auf dem Gelände der früheren Neptun-Werft zwei Hotels errichtet. In eines davon zieht die französische Hotelkette B & B Hotels, in dem anderen entsteht ein Arthotel ANA. Das B&B Hotel soll über 103 Zimmer verfügen, das Arthotel ANA, kurz für „Atmosphere Needs Art“ („Atmosphäre braucht Kunst“), über 155 Zimmer. Richtfest soll im ersten Halbjahr 2021 gefeiert werden.

Ferienhausquartier Mühlenblick am Salzhaff

In Boiensdorf am Salzhaff entstehen im Ferienhausquartier Mühlenblick auf mehr als 12 000 Quadratmetern 18 reetgedeckte Häuser unterschiedlicher Größe. Die Namen der Häuser – Sandregenpfeifer, Küstenseeschwalbe, Austernfischer oder Silbermöwe – sollen einen Vorgeschmack auf das Naturerlebnis vor der Haustür geben.

Säulengebäude in Schwerin wird wieder Markthalle

Bummeln und Schlemmen in der Landeshauptstadt: Das sogenannte Säulengebäude am Schweriner Markt soll ab Ostern 2021 Marktplatz für Geschäfte und Veranstaltungen werden. Damit erfüllt das markante Gebäude, das 1785 als Markthalle eröffnet wurde, wieder seine ursprüngliche Funktion.

Königsweg an der Kliffkante im Jasmund Nationalpark

Eines der wohl attraktivsten Bauvorhaben auf Rügen ist die Fertigstellung des sogenannten Königsweges. Am Königsstuhl, einem der Wahrzeichen im Nationalpark Jasmund, entsteht eine barrierefreie Aussichtsplattform, die Gästen einen faszinierenden Blick auf die Steilküste, die Ostsee und den Königsstuhl bieten soll. Mit dem Bau soll im ersten Halbjahr 2021 begonnen werden, die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Ohne Barrieren: Resort Stettiner Haff lädt zum Urlaub für alle

Unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten – nachhaltig und barrierefrei“ entsteht am Hafen in Altwarp am Stettiner Haff ein neues Resort, das in seiner Art einmalig in Deutschland ist. Das Besondere: Es ist komplett barrierefrei konzipiert. Schwellenlose Zugänge, Bodenmarkierungen und Leitsysteme, akustische und optische Signale, barrierefreie Parkplätze und Küchen mit höhenverstellbaren Arbeitsplatten gehören zur Ausstattung. Insgesamt entstehen acht Einzel- sowie drei Doppelhäuser. Zwei Häuser können bereits jetzt gebucht werden, weitere fünf sollen im Sommer 2021 fertiggestellt sein.

Landgang ins Meer: Seebrücke in Koserow auf Usedom entsteht neu

Im Ostseebad Koserow auf Usedom laufen die Bauarbeiten an einer neuen, 290 Meter langen und dreieinhalb Meter breiten Seebrücke. Sie soll im ersten Quartal 2021 fertiggestellt werden und über einen acht Meter hohen Glockenturm sowie eine weitläufige Sitz- und Liegelandschaft auf dem Seebrückenkopf verfügen.

Insel Usedom startet Nachhaltigkeitsportal

Die Usedom Tourismus GmbH plant in Zusammenarbeit mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) Eberswalde die Einführung eines Portals, auf dem nachhaltige Angebote präsentiert werden. Eingebunden werden soll dieses auf der Seite usedom.de. Interessierte sollen dort Informationen über Ladestationen für E-Autos, Fahrradverleih-Stationen, regionale Produzenten und naturnahe Freizeitaktivitäten finden.

Kneipp-Jubiläum

Anlässlich des 200. Geburtstages des Meisters der Kaltwassertherapie und Naturheilkundlers Sebastian Kneipp planen die zwei prädikatisieren Kneipp-Orte in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Veranstaltungen. Im Kneipp-Kurort Göhren auf der Rügener Halbinsel Mönchgut wird vom 7. bis 20. Juni 2021 zu Gesundheitstagen geladen. Im Kneipp-Kurort Feldberg in der Feldberger Seenlandschaft ist vom Kneipp-Verein Feldberger Quellen unter anderem eine Festandacht am 17. Juni 2021 im Kurpark geplant.

