Rostock

Starke Regenfälle haben am Dienstagabend vielerorts den Verkehr in Rostock lahmgelegt. Der Holbeinplatz, eine der meistbefahrenen Kreuzungen der Stadt, war überflutet. Autos kamen nur schleppend voran, die Straßenbahn konnte wegen der Überflutung überhaupt nicht weiter. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Die Polizei sprach am Abend von 100 Einsätzen im Stadtgebiet. In der wichtigen Straße am Strande seien Gullideckel durch die Wassermassen herausgeschwemmt worden. Die Beamten haben die Straße sperren müssen. Auch am Warnowufer habe es Probleme mit Überflutungen gegeben.

Innerhalb von zweimal zehn Minuten seien in Teilen des Stadtgebiets zweimal rund 15 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, erklärte NDR-Wetterexperte Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee. Punktuell könnten es im Stadtgebiet in 30 Minuten bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter gewesen sein. „Solch ein Starkregenereignis kommt nur alle paar Jahre mal vor“, so der Meteorologe. Zudem hätten Windböen bis zu 106 Kilometer/Stunde erreicht. „Das ist Windstärke 11“, so Kreibohm.

In der Unterführung in der Südstadt in der Nähe der Stadthalle stand das Wasser zentimeterhoch. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sich Autofahrer durch die völlig überschwemmte Doberaner Straße kämpfen.

Feuerwehr musste Keller in Bahnhofstraße auspumpen

An einigen Stellen seien Bäume umgekippt und Äste herabgestürzt, etwa in der Satower Straße, berichtete die Polizei. Auch Oberleitungen der Straßenbahn seien vereinzelt von Ästen beschädigt worden, hieß es.

Auch die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem musste in der Bahnhofstraße ein Keller ausgepumpt werden.

Feuerwehren im Landkreis Rostock zu etwa 60 Einsätzen gerufen

Insgesamt seien die Feuerwehren im Landkreis Rostock zu etwa 60 Einsätzen gerufen worden, erklärte Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock. Die Unwetter zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr trafen vor allem den Nordwesten und Nordosten des Landkreises sowie das Gebiet zwischen Güstrow und der Rostocker Stadtgrenze. In der Mehrzahl der Fälle waren abgerissene Äste und umgestürzte Bäume von den Rettern zu beseitigen.

Ein Baum versperrte auch die Mollistrecke zwischen Heiligendamm und Kühlungsborn, der Bahnverkehr war deswegen unterbrochen. Die Passagiere eines Zuges mussten auf freier Strecke in der Schmalspurbahn ausharren und wurden durch das Zugpersonal betreut und im Salonwagen mit Getränken versorgt. In Kühlungsborn drang Wasser in zwei Häuser ein, auch anderenorts suchte sich das Wasser Wege in Hauskeller. Verletzte gab es nicht.

Großes Konzert in Kühlungsborn abgesagt

In Kühlungsborn musste das Konzert von Alex Christensen beim Ostsee Open Air abgesagt werden, zu dem tausende Besucher erwartet wurden. Die Technik der Bühne wurde durch den Regen erheblich beschädigt, hieß es von den Veranstaltern. Die Preise für die Tickets würden erstattet.

Von Alexander Müller