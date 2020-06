Übernachten im Sleeperoo-Würfel: So schläft es sich auf Rostocks Traditionsschiff

Rostock

Mit einem lauten Rumms kracht die Tür ins Schloss. Schotten dicht – wir sind allein. Für eine ganze Nacht gehört das Traditionsschiff im Rostocker Iga-Park nun uns. Okay, uns und ein paar Möwen und Tauben, die sich an Deck tummeln.

„Wenn wir hier verstecken spielen, finden wir uns nie wieder!“ Das hatte unsere Tochter schon beim ersten Anblick der „ Dresden“ gesagt, als wir noch die Taschen für das Übernachtungsabenteuer aus dem Auto holten. Und sie sollte recht behalten. Trotz ausführlichem Einweisungsrundgang von Hausherrin Dr. Kathrin Möller müssen wir erst einmal suchen: Wo war noch mal die Küche? Wo Dusche und Toilette?

Selbstversorgung statt Captains Dinner

Offensichtlich ist dagegen, wo wir schlafen werden: Auf dem Deck des historischen Frachters steht seit einigen Wochen einer heller Sleeperoo-Würfel. Wer eine besondere Übernachtung sucht, kann sich dort einmieten und auf einer 1,60 Meter mal 2 Meter großen Matratze die Nacht verbringen – mit Blick in die Sterne, auf die Warnow und den Überseehafen.

Der Stauraum im Zelt-Schlafwürfel ist begrenzt. Gut, dass man für den Aufenthalt auf diesem Schiff keine Abendgarderobe braucht. Ein Captains Dinner gibt es nämlich nicht – stattdessen ist Selbstversorgung angesagt. Und praktische Kleidung empfohlen, denn am meisten Spaß macht es, das Schiff zu erkunden. Die späten Spaziergänger im Iga-Park staunen nicht schlecht, als sie uns an Deck entlanglaufen sehen, obwohl die Öffnungszeit des Museums längst vorbei ist.

Einblicke in das Leben an Bord

Treppauf, treppab geht es über und durch den Frachter: Den Ausblick vom Bug genießen, auf der Brücke so tun, als sei man Funker, Kapitän oder doch vielleicht ein wilder Pirat – nicht nur unsere Tochter hat daran Spaß.

Vor lauter Entdeckerdrang hätten wir fast die Zeit vergessen. Für Frühstück und Abendbrot steht den Übernachtungsgästen die Küche der heutigen Schiffscrew zur Verfügung. „Schau mal, ich hab Königinnenbesteck“, freut sich die Lütte mit Blick auf die Ornamente auf Gabel und Messer. Papa freut sich weniger – er hat sich an der Deckenbeleuchtung ordentlich den Kopf gestoßen. Offenbar waren die Seeleute vor Jahrzehnten etwas kleiner als die heutigen Generationen.

Zur Galerie „Eine Nacht im Wow“ – der Slogan der Sleeperoo-Schlafwürfel wird auch in Rostock wahr. Übernachten mit Blick auf den Hafen und ein ganzes Schiff für sich allein – das verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Gut, dass wir zwar selbst kochen, aber zumindest nicht noch angeln müssen. Statt frischem Fisch gibt es Nudeln – die schmecken großen und kleinen Abenteurern. Was früher auf diesem Schiff serviert wurde, erfahren wir auch: durch das Fenster der Kombüse, einem Schauraum des heutigen schwimmenden Museums. Als gebürtiger Fischkopp und Ex-Marinesoldat kann der Papa unserer Lütten ganz genau erklären, wie auch bei schwerem Seegang gekocht wurde. Das Kind staunt – und schreit auf einmal laut auf. „Ich möchte lieber hier schlafen“, ruft die Fünfjährige, als sie in einer der Kabinen ein Doppelstockbett entdeckt.

Am Ende siegt aber auch bei ihr die Neugier, wie es sich im Würfel so schläft. So lange es draußen aber noch hell ist, laufen wir weiter. Sollten die Anwohner aus Schmarl und Groß Klein an diesem Abend mehrfach einen lautes „Klong“ gehört haben: Entschuldigung, das Kind hat den Nebelgong entdeckt. „Gehört das Schiff jetzt wirklich uns?“, fragt sie noch einmal ungläubig und haut vor Freude direkt noch einmal zu.

Baden verboten – die Schotten sind dicht

Ausprobieren erlaubt – wenn man allein an Bord ist. Quelle: Martin Börner

Vom Strand des Iga-Parks tönt lautes Lachen zu uns herüber. Einige Rostocker genießen den lauen Sommerabend und springen so spät noch in die Warnow. Springen könnten wir auch – kämen dann aber nicht wieder an Bord. Denn die Türen des Tradis sind zu – nur im Notfall käme man natürlich jederzeit vom Schiff herunter.

Damit niemand die Polizei ruft, wenn nachts das Licht an Bord leuchtet, wird der Sicherheitsdienst des Parks informiert, sobald Übernachtungsgäste da sind. Bei einem seiner Rundgänge mit Hund winkt er freundlich rüber.

Sonnenuntergang und Rotwein am Bug

Pünktlich zur Primetime beginnt auf der Seite des Überseehafens das Abendprogramm. Und das ist spannender als Fernsehen: Wie Fähren anlegen und sich entladen, aus dem Bauch der riesigen Schiffe Autos und Lkw über die Rampen rumpeln; wie Schlepper Containerschiffe ziehen und sich die riesigen Pötte Meter für Meter in Richtung Hafen schieben … Gut, dass wir ein Fernglas eingepackt haben.

59 Standorte bundesweit Sleeperoo-Schlafwürfel gibt es mittlerweile an 59 Spots bundesweit. Geschlafen werden kann dabei an Bord eines Schiffes wie in Rostock, an Stränden, auf einer Alpaka-Farm, im Wald, auf Burgen oder Schlössern. Eine Nacht auf dem Tradi ist ab 120 Euro zu haben. Zwei Erwachsene und ein Kind finden auf der 1,60 Meter mal 2 Meter großen Matratze genügend Platz. Im Preis inbegriffen ist die Übernachtung sowie eine Überraschungsbox mit Snacks und Getränken. Diese sind lecker und bio, ersetzen aber keine Mahlzeit. Selbstversorgung ist angesagt. Auf dem Tradi steht dafür eine Küche zur Verfügung. Toilette und Dusche sind in der Nähe des Cubes. Der Stauraum ist begrenzt, Koffer können nicht im Würfel gelagert werden. Wer geräuschempfindlich ist, sollte Ohrstöpsel einpacken. Eine gewisse Geräuschkulisse ist auch nachts zu hören. Hafenliebhaber werden das aber sicher besonders schätzen. Die Übernachtung ist nicht nur Urlaubern zu empfehlen – auch Einheimische werden durch die Ausblicke vom und die Einblicke ins Schiff begeistert sein.

Fast verpassen wir dabei den Sonnenuntergang. Und den wollten wir unbedingt von der Brücke aus beobachten. In einem Überraschungspaket, das jeder Gast erhält, befinden sich Bio-Snacks und Getränke –perfekt für das Sonnenkino. Auch Rotwein ist dabei, aber die kleine Flasche sollte man vielleicht nicht austrinken, bevor man länger an einem Platz verweilt. Zu viele Stufen und Kanten können einen sonst zu Fall bringen.

Ein Fernglas einzupacken, ist zu empfehlen – genau wie der Ausblick in jede Richtung. Quelle: Martin Börner

Zwischen den Häuserblöcken Groß Kleins versinkt die Sonne gefühlt viel zu schnell. Wir winken noch der Schwedenfähre, bevor wir uns bettfertig machen.

Der Rostocker Hafen brummt – hörbar

Dass der Rostocker Hafen brummt, ist gut für die Stadt und die Wirtschaft. Man hört es aber auch. Ein Grundrauschen an Industriegeräuschen begleitet uns in die Nacht. An der bequemen Matratze liegt es nicht, dass wir kurz nach vier Uhr wieder wach sind. Sondern am Wecker, denn den Sonnenaufgang wollen wir unbedingt beobachten. Und der ist jeden Schlafverzicht wert: Wie hinter den Liebherr-Kränen der leuchtende Ball emporsteigt, ist ein unvergleichliches Schauspiel. Auf der Warnow schwimmt zeitgleich ein Schwan mit drei Jungtieren … Es ist fast zu schön, um wahr zu sein.

Jeden Schlafentzug wert: der Sonnenaufgang über dem Rostocker Hafen. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Dennoch sinken wir noch mal ins Zelt. Bis die Sonne, die wir gerade noch bewundert haben, uns fast verbrennt. Ein Deck tiefer haben die Handwerker schon ihren Dienst aufgenommen – zum Glück so leise, dass wir sie nicht bemerken. Allerdings haben sie uns bereits entdeckt: Wir haben ungewollt Spuren hinterlassen, sind beim abendlichen Herumstromern aus Versehen über frisch gemalerte Flächen gelaufen.

Nebelgong läutet den Arbeitstag ein

Wenn die Männer sauer sind, lassen sie es uns zumindest nicht spüren. Stattdessen darf das glückliche Kind noch einmal den Nebelgong schlagen. „Das machen wir sonst jeden Früh, aber heute nicht, damit Sie ausschlafen konnten“, sagt der freundliche Maler. Danke! Das lautstarke Einläuten des Arbeitstages wird vom Kind noch im Nachthemd vollzogen, bevor es zum Abschiedsfrühstück geht.

Etwas traurig verlassen wir anschließend „unser“ Schiff. Der Sleeperoo-Würfel auf dem Tradi ist ein echtes Erlebnis, nicht nur für Urlauber. Auch Einheimische werden in einer Nacht auf dem Schiff ganz neue Seiten ihrer Heimat entdecken – und sie noch mehr lieben als sowieso schon.

Von Claudia Labude-Gericke