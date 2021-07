OZ verlost Übernachtung im Radisson und Ausfahrt mit der Santa Barbara Anna.

Rostock

Die diesjährige Hanse Sail in Rostock rückt immer näher. Jährlich kommen dafür Tausende Menschen in die Stadt, um bei dem Treffen von Traditionsseglern und Museumsschiffen dabei zu sein. Damit künftig noch mehr Touristen in der Hansestadt übernachten können, entsteht derzeit auf der Silohalbinsel am Stadthafen ein neues Radisson Hotel. Dort sollen bis zu 181 Zimmer geschaffen werden.

Die OZ verlost eine Übernachtung für zwei Personen in Form eines Gutscheins für das Rostocker Radisson-Blu-Hotel. Diesen kann der Gewinner oder die Gewinnerin bei der nächsten Buchung einlösen – Achtung, hier kommt es auf die Auslastung des Hotels an. Zusätzlich gibt es für den oder die Auserwählte eine exklusive Ausfahrt mit der Santa Barbara Anna auf der Hanse Sail am 6. August zu gewinnen.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, beantworten Sie uns ganz einfach eine Frage und registrieren Sie sich im Anschluss für die Verlosung. Schon landen Sie im Lostopf und mit etwas Glück gehört der Preis Ihnen.

Für welches Jahr ist die Eröffnung des neuen Radisson Hotels auf der Silohalbinsel geplant? Hier geht es zum Gewinnspiel.

Bis Samstag, den 31. Juli um 15 Uhr können Sie an der Verlosung teilnehmen. Der Gewinner wird dann im Anschluss sowohl online als auch in der Zeitung gekürt. Bitte beachten Sie, dass die Anreise am 6. August nicht im Preis enthalten ist – auch die Anreise für die Hotel-Übernachtung in Rostock erfolgt in Eigenregie.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Von OZ