Gute Nachrichten noch kurz vor Weihnachten für rund 100 Verkäuferinnen und Verkäufer in Stralsund: Alle Mitarbeiter des jetzigen Real-Marktes in Andershof werden vom neuen Betreiber Edeka übernommen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag auf OZ-Anfrage mit.

Damit endet eine schon ewig dauernde Zitterpartie für das Personal des beliebten Einkaufsstandortes im Gustower Weg. Seit drei Jahren leben die Mitarbeiter in ständiger Ungewissheit. Von den Übernahmeplänen hatten sie aus den Medien erfahren. Baumaßnahmen im Markt hatten zu dem für zahlreiche Spekulationen gesorgt.

Frische Lebensmittel und regionale Vielfalt

Nachdem das Bundeskartellamt die wettbewerbsrechtliche Freigabe für die Übernahme des Real-Marktes in Andershof durch den Edeka-Verbund erteilt hat, äußert sich das Unternehmen gegenüber unserer Zeitung nun erstmals zu den bisher feststehenden Plänen.

„Unter dem Dach des genossenschaftlichen Edeka-Verbunds erhalten die Lebensmittelmärkte und deren Mitarbeiter wieder eine tragfähige wirtschaftliche Zukunftsperspektive. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden an gewohnter Stelle eine Vollversorgung mit frischen Lebensmitteln und großer regionaler Sortimentsvielfalt zu bieten“, sagt Anja Fischer, Abteilungsleiterin Einzelhandelsberatung Großfläche bei Edeka Nord.

Ende Mai 2022 schließt Real für immer

Die Integration der Real-Märkte in den Edeka-Verbund erfolge schrittweise. Geplant sei, dass Edeka den Standort in Stralsund Ende Mai 2022 übernimmt. Denn nur noch bis zum 31. Mai 2022 firmiert der Markt damit unter dem Namen Real. Danach hat die Real GmbH mit Sitz in Düsseldorf Vorpommern endgültig verlassen. 2021 wurden bereits die Märkte in Greifswald und in Bergen auf Rügen abgestoßen, diese hat jedoch Kaufland übernommen.

Erst Ende September hatte das Bundeskartellamt grünes Licht für eine Übernahme des Stralsunder Real-Marktes durch die Edeka-Gruppe gegeben. Bundesweit dürfen sechs weitere Märkte übernommen werden, die ebenfalls schrittweise in den Verbund integriert werden sollen.

Wiedereröffnung durch Edeka nach kurzer Pause

„Im ersten Schritt erfolgt eine kurze Schließphase. Erfahrungsgemäß etwa zwei bis drei Wochen, um den Markt umzugestalten und betriebsbereit aufzustellen. Langfristige Maßnahmen, wie zum Beispiel größere Umbauten, erfolgen im Laufe der Zeit, sind bisher aber noch offen“, so die Verantwortliche von Edeka weiter und betont, dass mit der Übernahme auch alle Mitarbeiter übernommen werden.

„Wir freuen uns besonders, dass wir den Standort in Stralsund übernehmen und ausbauen können. Dabei profitieren wir auch von der Expertise unserer Kaufleute in der Region, vor allem im Hinblick auf die Sortimentsgestaltung der geplanten rund 40 000 Artikel“, erklärt Abteilungsleiterin Anja Fischer weiter.

Edeka hat bisher vier Märkte in der Region

Die Edeka-Gruppe ist ein genossenschaftlich organisierter Unternehmensverbund im deutschen Einzelhandel. 402 000 Mitarbeiter haben 2020 einen Gesamtumsatz von rund 61 Milliarden Euro erwirtschaftet. Den größten Anteil steuert dazu der selbstständige Einzelhandel bei.

Bundesweit gibt es derzeit rund 3600 selbstständige Kaufleute, die einen Edeka-Markt betreiben. In Stralsund gibt es derzeit zwei, einen in der Ossenreyerstraße und einen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Hinzu kommen zwei Märkte in Prohn und Franzburg.

Die größten Märkte heißen „Edeka Center“. Sie gelten als Erlebnismarkt und bieten ab einer Größe von 2500 Quadratmeter auch ein breites Nonfoodsortiment – ähnlich wie die Marktkauf-Filialen, die ebenfalls zur Edeka-Gruppe gehören. Die Edeka-Zentrale kontrolliert zudem mehrheitlich den Discountfilialisten Netto.

Von Ines Sommer und Wenke Büssow-Krämer