Nach zwei Spielzeiten ist Schluss: Alexander Koll wird nicht länger Klaus Störtebeker bei den gleichnamigen Festspielen in Ralswiek auf der Insel Rügen spielen. Das gaben die Macher des Open Airs am Dienstag bekannt. Nun muss schnell ein neuer Held gefunden werden – denn die Proben beginnen am 10. Mai.