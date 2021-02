Rostock

Was lange nicht so zu erkennen war – jetzt ist es eindeutig: Im vierten Quartal 2020 sind in Deutschland deutlich mehr Menschen gestorben als in den Vorjahren. Grund: Covid-19. Während zum Beispiel in der 52. Kalenderwoche bundesweit mehr als 24 800 Menschen starben, waren es im gleichen Zeitraum der Jahre 2016 bis 2019 im Schnitt rund 18 600. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Immerhin: Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern ist die sogenannte Übersterblichkeit geringer als im Bundesschnitt. Während in Sachsen im vierten Quartal 2020 rund 46 Prozent mehr Menschen verstarben als im Mittel der gleichen Zeiträume 2016 bis 2019, starben in MV sieben Prozent mehr als erwartet. Geringere Steigerungen gab es nur in Niedersachsen (plus sechs Prozent), Hamburg (drei Prozent), Schleswig-Holstein (zwei Prozent) und Bremen (keine Steigerung).

Ursache der erhöhten Todeszahlen: Covid-19

Der Anstieg der Todeszahlen sei „ganz sicher auf Covid-19 zurückzuführen“, erklärt Dmitri A. Jdanov vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Der Leiter des Labors für demografische Daten ist sich sicher: „Es gibt keinen vernünftigen Grund zu glauben, dass das nicht der Fall ist.“

Und warum steht der Norden besser da als der Rest der Republik? Das könne unter anderem am vergleichsweise geringen Infektionsgeschehen liegen, an der Reisetätigkeit, am Urlaubsverhalten, so der Experte. Er sieht jedoch keinen Grund zur Entwarnung: Die Situation könne sich sehr schnell ändern.

Übersterblichkeit gilt als verlässliche Kennzahl

Die Differenz zur erwarteten Sterblichkeit gilt unter Experten als verlässliche Größe, da nahezu jeder Todesfall amtlich registriert wird und nicht – wie zum Beispiel die Zahl der gemeldeten Covid-19-Todesfälle – von bestimmten Tests abhängt. Deshalb ist klar: Steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen plötzlich stark an, muss es besondere Ursachen geben. In den vergangenen Jahren waren das zum Beispiel starke Grippewellen oder extrem heißes Sommerwetter.

Dmitri A. Jdanov betont, dass es neben den direkt gemeldeten Covid-19-Todesfällen auch eine hohe Dunkelziffer sowie indirekt auf die Pandemie zurückzuführende Todesursachen gebe: So würden in Krankenhäusern geplante Operationen verschoben, Menschen gingen nicht zu Vorsorgeuntersuchungen. Verlässliche Aussagen würde jedoch erst die im Herbst vorliegende Todesursachenstatistik 2020 bringen.

Weniger Neuinfektionen in MV

Derweil setzt sich der Abwärtstrend beim Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus in MV fort. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete Freitag 205 Neuinfektionen nach 248 am Freitag vergangener Woche. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus bleibt jedoch hoch: Freitag meldete das Amt 22 Todesfälle nach 14 am Donnerstag. Seit Beginn der Pandemie sind damit 542 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank Freitag auf 84,7. Am Tag zuvor lag sie bei 86,8, am Freitag vor einer Woche bei 96,6. MV liegt allerdings über dem Bundesschnitt von 79,9. In dem am stärksten betroffenen Landkreis Vorpommern-Greifswald stieg die Inzidenz seit dem Vortag von 181,2 auf 194. Auf Platz zwei liegt die Stadt Schwerin mit 114 Infektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am niedrigsten ist der Wert in der Stadt Rostock mit 35,4 und im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 35,6.

Weniger Patienten in Krankenhäusern

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt bei nunmehr 21 051. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten sank im Vergleich zum Vortag um 23 auf 422. Davon auf Intensivstationen: 76.

Nach Lagus-Angaben sind im Nordosten mit Stand Donnerstag 80 542 Impfdosen verabreicht worden. 60 083 Menschen sind bisher geimpft worden, 20 549 von ihnen haben bereits zwei Impfdosen bekommen. Das entspricht 3,74 Prozent der Bevölkerung. Dies ist Platz eins unter den Bundesländern.

