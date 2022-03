Überwachen Eurofighter aus Rostock-Laage den polnischen Luftraum?

Rostock-Laage

Zwei Eurofighter der deutschen Luftwaffe helfen bei der Überwachung des polnischen Luftraums. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Medienberichte, wonach es sich um Maschinen vom Fliegerhorst Laage bei Rostock handelt, bestätigte das Ministerium dagegen nicht.

Die Bundeswehr hatte in der vergangenen Woche angekündigt, angesichts des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine die Unterstützung der osteuropäischen Nato-Partner auszuweiten.

Feindliche Flugzeuge abfangen

Nach Angaben des Internetblogs „Augen geradeaus“ fliegen die beiden Eurofighter aus Laage eine sogenannte „combat air patrol“, also eine Luftraumüberwachung mit dem Ziel, feindliche Flugzeuge rechtzeitig zu erkennen und im Notfall abzufangen.

In Laage ist derzeit ein großer Teil der deutschen Jagdflugzeuge stationiert: Neben dem in Laage beheimateten Geschwader 73 „Steinhoff“ ist derzeit wegen Bauarbeiten am eigenen Fliegerhorst in Wittmund (Niedersachsen) auch das Geschwader 71 „Richthofen“ in Laage untergebracht. Damit würde im Krisenfall auch die sogenannte Alarmrotte von Rostock aus starten, die bei Verletzungen des deutschen Luftraums eingreift.

Raketen in die Slowakei?

Deutsche Eurofighter sind auch über Rumänien im Einsatz, um dort im Nato-Verbund den Luftraum zu überwachen. Diese sechs Maschinen kommen allerdings nicht aus Laage, sondern vom Geschwader 74 aus dem bayerischen Neuburg.

Aus MV könnten bald zudem Flugabwehrraketen des Typs Patriot nach Osteuropa verlegt werden, wahrscheinlich in die Slowakei. In Sanitz bei Rostock ist die Flugabwehrraketengruppe (Flarak) 21 beheimatet, in Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen) die Flarak 24. Letztere gehört wiederum zur Nato-Krisenreaktionstruppe NRF, die in Krisenlagen schnell verlegt werden kann. Erste Vorbereitungen dazu laufen nach Luftwaffenangaben bereits.

Von Axel Büssem