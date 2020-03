Rostock

Uecker lehnt an der Wand. Uecker liegt und steht rum im Schaudepot der Rostocker Kunsthalle. Auch die Werke sieben iranischer Künstler, die eigentlich in der Schau „Huldigung an Hafiz“ seit 21. März 2020 gezeigt werden sollten, werden fein säuberlich aus den Lieferkisten gepackt und im Schaudepot verteilt – dort lagern die Kunstwerke nun sicher und warten auf den großen Düsseldorfer Künstler Günther Uecker (90), der die Schau im Parterre des Museums Am Schwanenteich in Rostock selbst kuratieren wird – wenn er denn endlich mal darf.

Denn zur Zeit stehen auch in der Rostocker Kunsthalle – so wie in allen anderen Kulturbetrieben des Landes – wegen der Corona-Krise sämtliche Räder still. Selbst wenn er dürfte, würde Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann es zur Zeit keinem Künstler – schon gar keinem, der über 80 Jahre alt ist – zumuten, vor Ort sein zu müssen. Er sagt: „Die Schließung ist beschlossen und ich finde es auch völlig richtig, in der aktuellen Situation keine Menschenansammlungen zuzulassen.“

Verlust für die Kunsthalle von 30 000 Euro schon jetzt

Trotzdem freue er sich natürlich über jeden Tag, den sein Museum früher wieder eröffnen könne. „Aber im Moment geht bis zum 20. April nichts und dann werden wir sehen. Wir wissen doch zur Zeit auch nicht, was kommt und wie sich das entwickelt.“

Aktuell geht er bereits von einem Verlust von 30 000 Euro aus. Er sagt aber auch: „Das ist schade und klar, wir nehmen Schaden. Aber im Moment gibt es ganz andere Probleme. Und es gibt auch ganz andere, für die die Krise noch weitaus schlimmer und tragischer ist und wird. Hoteliers, Messebauer und andere Mittelständler – das ist ja eine Katastrophe für die. Die leiden doch extrem zur Zeit.“

Bildergalerie: Kunst wartet in der Rostocker Kunsthalle auf Besucher

Zur Galerie Die Rostocker Kunsthalle ist geschlossen. Die Werke in dem Museum von Günther Uecker, iranischen Künstlern, Rostocker Hobbymalern und dem Fotografen-Ehepaar Ute & Werner Mahler warten nun darauf, gezeigt, aufgehängt, betrachtet oder abgeholt zu werden.

Die Museen im Land würden, wie alle anderen Kulturschaffenden und Unternehmer auch darauf hoffen, dass die Fallzahlen bei den Corona-Infizierten möglichst bald herunter gehen. „Vielleicht kann man dann ja irgendwann kleinere Mengen von Besuchern wieder in die Häuser lassen, bevor man wieder auf volle Kapazitäten geht“, so Neumann. Zum Beispiel nur 20 Besucher gemeinsam in der Kunsthalle. Der Platz wäre da und die Menschen würden durch Kunst mal wieder auf andere Gedanken kommen.

Kunstwerke müssen ausgepackt werden

Freitag vor einer Woche wurde das Museum geschlossen. Neumann hat einen Teil seiner sechs Mitarbeiter bereits nach Hause geschickt. Jetzt seien noch ein paar wenige Techniker vor Ort, die die Kunstwerke sichern und platzieren. „Die Werke von Uecker und den sieben iranischen Künstlern sind jetzt angeliefert worden. Günther Uecker wollte die Ausstellung ja in dieser Woche selbst hängen. Das geht nun nicht. Wir müssen die Werke aber aus versicherungstechnischen Gründen auspacken und sicher lagern.“

Wenn irgendetwas beim Transport beschädigt worden wäre, kann man schlecht in drei Monaten den Spediteur dafür haftbar machen. Wenn alles ausgepackt und verstaut ist, werden auch die Haustechniker der Kunsthalle in Kurzarbeit geschickt.

„Huldigung an Hafez“ mit mehr als 50 Uecker-Werken

Wann die Uecker-Schau „Huldigung an Hafez“ mit mehr als 50 Arbeiten des größten wohl lebenden Künstlers mit Wurzeln in MV eröffnen kann, weiß Neumann noch nicht. Ebenso verhält es sich mit der großen Schau zu Udo Lindenberg, die Anfang Mai beginnen und bis 30. August laufen sollte. Wenn die Ausstellung später eröffnet, wovon zur Zeit auszugehen ist, werde sie entsprechend verlängert. Und eines bleibe auch sicher: Günther Uecker und Udo Lindenberg werden zu den Eröffnungen nach Rostock kommen.

Der Künstler Günther Uecker Quelle: dpa

Mahler-Schau zog schon mehr als 6000 Besucher an

So richtig gekniffen seien eigentlich nur Ute und Werner Mahler. Die Schau der beiden Berliner Fotografen, die für die bekannte Fotoagentur Ostkreuz und zahlreiche Magazine zu DDR-Zeiten Reportagen, Mode, Porträts fotografierten und somit einen Großteil der Geschichte der DDR festhielten, läuft seit 26. Januar. Mehr als 6000 Besucher haben die Fotos bereits in die Kunsthalle gelockt.

Jetzt ist Schluss und die Bilder hängen verwaist im Obergeschoss. Ein trauriger Anblick. Denn in den langen, leeren Gängen zwischen diesen tollen Fotos ist kein Mensch zu sehen. Vor 14 Tagen schoben sich hier am Wochenende noch die Menschenmassen an den Bildern vorbei. Immerhin: „Die Mahlers haben uns die Kleinstadtmotive von ihnen für die Sammlung der Kunsthalle geschenkt“, sagt Neumann. „Die können wir dann später noch mal in einer kleinen Schau zeigen.“

Ute Mahler; Werner Mahler: Adda, Reykjavik, 2009. Aus der Serie „Monalisen der Vorstädte“. Quelle: Ute Mahler

Werke von „ Rostock kreativ“ warten bis nach der Krise

Indirekt betroffen ist auch die Schau „ Rostock kreativ“, die die Kunsthalle jedes Jahr gemeinsam mit der OZ organisiert. Die Ausstellung endete zwar genau an dem Wochenende, als die Museen geschlossen wurden. Aber jetzt hängen noch ein Großteil der Bilder im unteren Flur und können von den Hobbymalern nicht abgeholt werden. Der Kunsthallen-Direktor sagt: „So leid mir das für jeden Künstler, der sich daran beteiligt hat, tut. Die müssen jetzt leider alle warten, bis die Sperre vorbei ist, bevor sie ihre Werke zurückkriegen.“

Lesen Sie auch:

Von Michael Meyer