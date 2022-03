Viele Vereine in MV engagieren sich in der Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Aber, Vorsicht: Nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch erlaubt, warnt Jan Holze von der Deutschen Ehrenamtsstiftung. Der Experte gibt Tipps, was Vereine beim Umgang mit Geld und Personal beachten müssen.