Der Ort Friedland in MV ist womöglich Opfer eine Verwechslung geworden: Mehr als 500 ukrainische Flüchtlinge erreichen in der Nacht zu Freitag die mecklenburgische Kleinstadt. Die Ankunft der vielen Busse sorgt zeitweise zu einer Überlastung, aber es gibt auch große Hilfsbereitschaft. Dann erzählt der Bürgermeister eine Geschichte, in der sich die ganze Dramatik des Krieges spiegelt.