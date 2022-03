Wismar

Und dann ging alles ganz schnell. Studienfreunde haben Hilfsgüter ins Auto gepackt und sind Richtung polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Dort wartete Oma Tamara Artjuchowa (80) aus Lwiw in der Westukraine darauf, dass die Enkeltochter sie aus dem Land holt.

Vor wenigen Tagen hatte Dr. Ludmila Lutz-Auras als gebürtige Ukrainerin über ihre Angst um die Verwandtschaft dort und insbesondere die Oma in der OSTSEE-ZEITUNG gesprochen. „Krieg ist, wenn alte Männer reden und junge Männer sterben“, zitierte sie und erzählte von der eigenen Fassungslosigkeit.

Oma wollte erst nicht

Dr. Ludmila Lutz-Auras ist Sprecherin des Zentrums für Eurasisch-Russländische Studien (ZEUS) und arbeitet am Lehrstuhl für Internationale Politik und Entwicklungszusammenarbeit an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock. Mit ihrem Mann und den fast dreijährigen Zwillingstöchtern lebt sie in Wismar.

Vor dem Angriff Putins schon wollte sie die Oma nach Wismar holen. Doch die Seniorin glaubte nicht an einen bevorstehenden Krieg und wollte die Heimat nicht verlassen. Sie habe wichtige Arzttermine, begründete sie. Die Ereignisse der letzten Tage haben sie umdenken lassen, auch wenn es direkt in Lwiw noch ruhig war. „Die Sirenen heulen regelmäßig. Die Lebensmittelgeschäfte haben noch offen, aber alles andere nicht mehr.“ Sie wohnt in einem Altbau mit acht Wohnungen. „Davon waren noch zwei bewohnt, alle anderen Menschen sind aus der Stadt auf die Dörfer geflohen“, erzählt sie.

Die Männer bleiben zurück

Tamara Artjuchowa erzählt von der ganz privaten Rettungsmission, wie sie derzeit täglich an den Grenzen der Ukraine stattfinden. Frauen, Kinder und Alte verlassen das Land. Die Väter, Ehemänner und erwachsenen Söhne müssen bleiben. „Bei mir im Bus waren 60 Menschen, alles Frauen jeglichen Alters und Kinder“, erzählt Tamara und hält immer wieder die Hände vor das Gesicht, reibt sich die Augen. Sie wurde am grauen Star operiert, deswegen, erzählt sie.

Die Enkeltochter übersetzt. Ein litauischer Bus hat die Flüchtlinge aus Lwiw zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren. Kostenfrei. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität ist grenzüberschreitend und enorm. Da waren die Wismarer längst unterwegs Richtung polnische Grenze. Man wollte dort die Oma einsammeln.

Viele private Helfer

„Aber ich kam nicht dort an, wo wir verabredet waren“, sagt die rüstige Rentnerin lachend. Inzwischen kann sie darüber lachen, es ging ja alles gut aus. Aber vor Ort hatte sie große Angst, nicht weiterzukommen. Sie musste erst mal die polnischen Polizisten fragen, wo sie nun gelandet sei. „Es gab Zelte und warmen Kaffee für die Flüchtlinge“, dankt sie. Eine polnische Verwandte half ihr dann, sie zur Wismarer Enkeltochter und dem verabredeten Treffpunkt zu bringen.

27 Stunden Autofahrt, gut 2500 Kilometer hin und zurück – erst wollten die Wismarer durchfahren, dann wurde es ihnen doch zu lang und damit gefährlich. „Die polnischsprachige Nachbarin aus Wismar hat uns ein Hotel organisiert, mitten in der Nacht“, berichtet Ludmila Lutz-Auras. „Wir hatten wohl noch Glück auf der Hinfahrt, es waren keine Staus unterwegs.“ Jetzt, so weiß sie, stauen sich die Autos der meist privat organisierten Helfer.

1944 schon vor Bomben geflohen

„An der Grenze stapeln sich die Kleidungsspenden, das brauchen die Menschen vor Ort nicht“, erzählt Dr. Ludmila Lutz-Auras. „Diese Spenden brauchen die Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine nach Wismar kommen, hier vor Ort!“ Denn viele kämen nur mit einem Rucksack oder Handgepäck, für viel mehr fehlen der Platz und die Kraft zum Schleppen. „Die brauchen in der Ukraine keine Windeln, die brauchen Helme, warme Socken, haltbares Essen ... keinen gut gemeinten Aktionismus!“

Die Oma erinnert sich, als sie 1944 als Kleinkind mit der Familie in die Ukraine floh. Die deutschen Soldaten wurden da gerade vertrieben. „Auf dem Weg nach Lwiw kamen wir in einen Bombenhagel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 2022 wieder vor Bomben fliehen muss, 77 Jahre später.“

Die Augen jucken und tränen wieder. Ein Teil der ukrainischen Verwandtschaft konnte nach Hamburg fliehen. Andere helfen und hoffen. Ein Neffe, der sonst beim Militär arbeitet, versteckt sich. Er will nicht schießen. „Krieg ist, wenn alte Männer reden und junge Männer sterben.“

Von Nicole Hollatz