Kriegsflüchtlinge - Hilfe in Not: Wie in der Rostocker Aida-Zentrale ein „Kaufhaus“ für Ukrainer entstand

Der größte Arbeitgeber des Landes will Menschen helfen, die vor Putins Krieg geflohen sind: Deshalb hat Aida Cruises in seiner Zentrale am Rostocker Stadthafen ein „Kaufhaus für Menschen in Not“ eingerichtet. Dafür wurde eine gesamte Etage freigemacht. Mitarbeiter berichten über bewegende Momente.