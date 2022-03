Rostock

In Charkiw und Mariupol explodieren Putins Bomben. Der Krieg wird für immer mehr Ukrainer zu einer realen existenziellen Gefahr. Wer kann und nicht zur Waffe greift, verlässt die Ukraine, um sein Leben zu retten. Flüchtlingsströme drängen an die Grenze nach Polen, wo sich offenbar dramatische Szenen abspielen. Es ist zum Verzweifeln.

Währenddessen öffnen die Menschen in MV ihr Herz für die Vertriebenen. Sie spenden Babywindeln, Kleidung, Lebensmittel und Decken. 68 Tonnen Hilfsgüter kamen so beispielsweise in Rostock zusammen, sechs Tonnen Hilfsgüter in Stralsund. Kommunen, Hilfsorganisationen und Initiativen bereiten sich auf die Aufnahme der Menschen vor. Die Empathie und Wärme, die die Menschen in MV jetzt zeigen, sind ein Zeichen der Hoffnung und des Widerstandes gegen die menschenverachtende Politik des Autokraten Putin.

Doch Putin steht nicht für die russischen Menschen. Hier lebende Russen berichten inzwischen, dass ihnen Hass entgegenschlägt. Und das ist inakzeptabel. Diese Menschen können nichts für die einsamen Entscheidungen im Kreml. Während wir unser Herz für die Ukrainer öffnen, sollten wir es für die hier lebenden Russen nicht verschließen.

Von Martina Rathke