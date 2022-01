Der Konflikt an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich immer weiter zu. Das hat Auswirkungen auf Mecklenburg-Vorpommern: Die in Rostock beheimatete Marine entsendet ein zusätzliches Schiff in einen Nato-Verband, von Laage aus starten demnächst Eurofighter in Richtung Rumänien.