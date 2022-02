Rostock

Der mit seinen Erdbeerhöfen bekannt gewordene Unternehmer Robert Dahl ist durch Zufall mitten in das Flüchtlingsdrama an der ukrainischen Grenze geraten. Dahl war eigentlich rein geschäftlich in Rumänien.

Doch das Bürogebäude, in dem er über die Vermittlung von rumänischen Saisonarbeitern sprechen wollte, hat sich wegen Putins Krieg im Nachbarland über Nacht in ein Flüchtlingslager verwandelt.

Blick in unsere Zukunft?

„Sie können sich nicht vorstellen, was hier los ist“, sagte Dahl am Montag in einem Telefongespräch mit der OZ. Hinter jeder Tür eröffne sich ein neues Schicksal von Menschen, die für ein oder zwei Nächte in den Büros untergebracht sind, bis sie registriert werden und dann in andere Länder weiterreisen.

„Ich habe einen Blick in unsere Zukunft geworfen: In acht Tagen könnte es bei uns genauso aussehen“, glaubt er.

Flüchtlingsstrom reißt nicht ab

Dahl beschäftigt in der Erdbeersaison Arbeiter aus verschiedenen osteuropäischen Ländern, darunter auch Rumänen und Ukrainer. „Ich reise dafür einmal im Jahr nach Rumänien“, erklärt er. Doch in diesem Jahr hat er sich offenbar den falschen Termin ausgesucht. „Es gibt hier so viel Trauer und Verzweiflung. Man kann gar nicht so viel helfen, wie man möchte.“

Ständig kämen neue Flüchtlinge mit Shuttles von der rund 20 Kilometer entfernten Grenze. „Heute hat es wegen der schweren Angriffe der Russen auf ukrainische Städte noch einmal deutlich zugenommen“, berichtet Dahl. „Ich wünsche den Ukrainern, dass sie es schaffen, diesem Krieg zu entkommen.“

Hilfe dringend gebraucht

Dafür brauche es allerdings die Hilfe der internationalen Gemeinschaft. „Der Leiter der Einrichtung berichtet mir, dass die rumänischen Anwohner schon sehr uneigennützig helfen und alles bringen, was die Menschen brauchen – von der Babykleidung bis zur Sim-Karte fürs Smartphone.“

Auch er selbst wolle helfen – auch schon, bevor er in diese außergewöhnliche Lage gekommen sei. „Wir haben uns im Gespräch mit dem Schweriner Landwirtschaftsministerium sofort bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen.“ Die Zusage für 14 Ukrainer habe er bereits gegeben. Falls die Rahmenbedingungen bis dahin passten, könnten die Flüchtlinge auch in der Erdbeersaison helfen und so eigenes Geld verdienen.

Seife in Blau-Gelb

Am Sonntag startete Dahl eine eigene Hilfsaktion: Im Online-Shop seiner Karls Erlebnisdörfer verkauft er verschiedene Produkte in den ukrainischen Farben Blau-Gelb, darunter auch Seife. „Bei der Seife gehen 100 Prozent des Umsatzes an ukrainische Hilfsorganisationen, bei den anderen Produkten 100 Prozent des Gewinns.“ Rund 2000 Seifen seien bereits verkauft worden, so Dahl.

Von Axel Büssem