Genf/Washington

Die Angst des Westens vor einer russischen Invasion in die Ukraine wächst, zieht nunmehr weitreichende Bewegungen nach sich. So holen die USA dieser Tage die Familien ihres Botschaftspersonals zurück, außerdem verlegen die Nato-Staaten Schiffe und Kampfflugzeuge nach Osteuropa.

Ein weiterer Aspekt, der Schlaglicht auf diesen vielschichtigen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geworfen hat, sind die umstrittenen Aussagen des bereits zurückgetretenen Marine-Chefs Kay-Achim Schönbach. Schönbach hatte am Freitag letzter Woche bei einer öffentlichen und live auf Youtube übertragenen Besprechung Verständnis für den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert (die OZ berichtete). Schönbach war seit März 2021 in Rostock.

„Würde die Nato in den nächsten Krieg ziehen?“

Günther Heinrichs sagt: „Ich bin zwar kein Freund bewaffneter Konflikte, aber in Anbetracht dessen, dass Putin das Gleiche getan hat, ist es nur sinnvoll, dort nachzuziehen. Siegfried Müller bezeichnet die Handlungen der USA als „verflixtes Cowboytum“. Und weiter: „Kein Wunder, dass Russland so reagiert.“ Müller spricht sich für die Auflösung der Nato aus. Dann sei „endlich Ruhe“.

Martin Eckstein ordnet die Geschehnisse wie folgt ein: „Natürlich wollen weder Russland noch die Nato Krieg und niemand bezweifelt, dass es Sicherheit und Stabilität in Europa nur mit und nicht gegen Russland geben kann.“ Aber, davon ist Eckstein überzeugt – und hier sieht er die eigentliche Problematik: Putin strebe politisch zurück ins 20. Jahrhundert.

Sigrid Hautog würde interessieren, sagt sie, „welche Optionen es noch gäbe, einen offenen Krieg zu vermeiden. Haben wir nicht genügend Probleme, die einer Lösung bedürfen? Was da am allerwenigsten gebraucht wird, sind gedankliche Kriegsspiele.“ Auf die Aussage des amerikanischen Außenministers Antony Blinken hin, bei einem russischen Ukraine-Einmarsch „schnell, hart und mit vereinten Kräften zu reagieren“, fragt Hautog noch: „Heißt das, dass die Nato zwecks Abwehr einer russischen Invasion in der Ukraine in den nächsten Krieg ziehen würde? Und könnte Deutschland sich verweigern, weil es kein Bündnisfall ist? Und wo liegt eigentlich das Problem, Russland in der Frage der Sicherheitsgarantien ein Stück entgegenzugehen?“

Rolf-Werner Otto stellt sich die Frage, was die USA machen würden, „wenn die Russen tatsächlich nicht in die Ukraine einmarschieren. Beenden sie dann ihr Kriegsgeschrei?“ Auch Rainer Rupp sieht hier den Westen in der Pflicht, zu deeskalieren: „Es liegt an der Nato und den USA, mit der Kriegshetze aufzuhören. Sie reden und provozieren einen Krieg herbei, den alle nur verlieren können.“

„Rücktritt wegen eines solchen besonnenen Zitats?“

Ingo Arndt glaubt fest: „Herr Putin lotet seinen Spielraum aus. Der gute Mann ist auf Konfrontationskurs und schraubt weiter an der Spirale.“ Alfredo Josè De la Vega sagt: „Russland ist die größte Gefahr für unser friedliches, freiheitliches und demokratisches Leben in Europa.“

Zum Rücktritt Schönbachs reibt sich Hajo Leib verwundert die Augen: „Rücktritt wegen eines solchen besonnenen Zitats? War das wirklich nötig? Ich habe meine Zweifel. Man muss überhaupt kein Putin-Versteher sein, um dessen Forderung nach Sicherheits-Garantien seitens der Nato vernünftig zu beantworten.“

Mathias Braasch ist der Meinung: Der Mann habe sich selbst um seinen Posten gebracht. „Zum Teil, weil er ziemlich dumme Ansichten geäußert hat, die er besser für sich behalten hätte. Die Bundesregierung muss von einem der höchsten Offiziere der Bundeswehr Loyalität erwarten können. Allerdings hat er auch Dinge angesprochen, die einiges an Wahrheit beinhalten. Die Krim ist für die Ukraine dauerhaft verloren. Kein russischer Präsident wird es sich je erlauben können, die Halbinsel zurückzugeben. Würde man den Bündnisfall ausrufen und versuchen, Russland von dort zu vertreiben? Ganz sicher nicht. Sterben für die Krim? So weit geht die Liebe zu Kiew und der dort entstehenden Demokratie nicht. Nirgends in Europa.“

Von Juliane Lange