Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht in seine vierte Woche. So lange werden uns auch die schrecklichen Bilder davon medial aufbereitet – Bombeneinschläge, brennende Häuser, fliehende, verzweifelte und sterbende Menschen. Wie schafft man es, einen gesunden Umgang mit diesen Eindrücken zu finden?

Die OZ hat dazu PD Dr. med. Deborah Janowitz befragt. Die 42-Jährige ist Chefärztin der Erwachsenenpsychiatrie und Psychosomatischen Medizin im Helios-Hanseklinikum in Stralsund.

Seit Wochen ist Krieg auf allen Kanälen. Was macht das mit Ihnen persönlich?

Mir geht es da wohl wie den meisten: Ich empfinde eine große Hilflosigkeit angesichts dieser Entwicklungen. Das alles zu verarbeiten und trotz Angst im Alltag funktionieren zu können, bedeuten eine große Belastung für mich.

Gibt es Strategien, um damit umgehen zu können?

Die Situation ist wie jede Krise mit ähnlichen Mitteln zu bewältigen – indem man Routinen nachgeht: auf sich Acht geben, Selbstfürsorge betreiben, genug schlafen, Sport machen, gesund essen, den Hobbys nachgehen, soziale Kontakte pflegen.

Routinen verschaffen uns Sicherheit, sind angstlösend. Auch Hilfsaktionen zu unterstützen und Spenden können helfen und das Gefühl vermitteln ,ich tue etwas, ich gucke nicht tatenlos zu, sondern werde aktiv’.

„Jedem steht sein Gefühl zu“

Darf man sich hier im Frieden schlecht fühlen, wenn woanders im Krieg alles viel schlimmer ist?

Miteinander zu sprechen und zu seinen Gefühlen stehen, ist wichtig. Es gibt viele Auseinandersetzungen, in denen Gefühle kleingeredet werden oder gesagt wird, dass man sich doch jetzt mal zusammenreißen solle, da es den Menschen in der Ukraine oder auf der Flucht viel schlechter gehe als uns hier. Aber dennoch steht jedem sein Gefühl zu. Sorgen sollten nicht verharmlost werden.

Ist es empfehlenswert, den Medienkonsum zu reduzieren?

Das Begrenzen ist wichtig, damit man sich nicht überflutet fühlt. Ich versuche, Medien gezielt zu nutzen, ein- oder zweimal am Tag, und diese Zeiten konkret einzuhalten. Manchmal höre ich aber morgens beispielsweise kein Radio mehr, denn ich habe Sorge, dass mir die Berichte die Hoffnung rauben. Bei mir setzt eine große Verdrängung im Alltag ein, damit ich funktionieren kann.

Dr. Deborah Janowitz ist seit 2021 bei Helios Stralsund in leitender Position. Quelle: Helios Hanseklinikum

Gefühle beiseiteschieben oder verdrängen, um funktionieren zu können – besteht dabei nicht die Gefahr, dass später alles aufbricht?

Es ist eine Frage der Dosis. Wenn ich acht Stunden am Tag für psychisch kranke Menschen da sein will und für meine Mitarbeiter, wenn ich eine große Klinik leite und mich um vieles, was damit zusammenhängt, kümmern muss, dann wäre es falsch, morgens im Büro zu sitzen und mich der Trauer hinzugeben. Das ist der falsche Ort. Ich kann darüber mit meinen Kollegen sprechen, klar. Aber das ist etwas, was mache, wenn ich nach Hause komme, wenn ich den Austausch mit Familie und Freunden suche und ich meine Gefühle zulasse. Da verdränge ich nicht. Da bin ich ganz bei mir.

„Verdrängen, damit es erträglicher wird“

Was ist mit älteren Personen, die möglicherweise selbst Kriegstraumata erlitten haben?

Sie haben sicherlich viel verdrängen müssen, um dauerhaft funktionieren zu können. Sie hatten nicht diese Möglichkeiten, sich zwischendurch auszuruhen. Ähnlich wird es den Menschen gehen, die gerade im Kriegsgebiet und dauerhaft unter Beschuss sind. Sie erleben unentwegt eine Bedrohung für Leib und Leben. Sie müssen verdrängen, damit es erträglicher wird.

Können die aktuellen Bilder alte Traumata wieder hervorrufen?

Ja, das kann sich äußern in körperlichen Symptomen, die aber keine organischen Ursachen haben, in Albträumen, in Flashbacks, also in Erinnerungsfetzen, die wieder aufblitzen. Möglich sind auch massive Panikattacken, Ängstlichkeit und depressive Symptome, wie Antriebslosigkeit, Kraftlosigkeit, Freud- und Interessenverlust.

Deborah Janowitz Deborah Janowitz ist seit Anfang 2021 im Helios Hanseklinikum als Chefärztin in der Erwachsenenpsychiatrie und Psychosomatischen Medizin tätig. Darüber hinaus wurde sie Anfang März zur Stellvertreterin des Ärztlichen Direktors ernannt. „Frau Dr. Janowitz hat sich durch Führungsstärke ausgezeichnet und eine Reihe von Akzenten in ihrer Klinik gesetzt. Auch außerhalb ihres Fachbereiches hat sie immer als wichtige Ansprechpartnerin fungiert“, lobt Klinikgeschäftsführer David Kayser. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Janowitz ist gebürtige Berlinerin. Sie studierte in Greifswald Medizin und absolvierte im Anschluss ihre Ausbildung als Assistenzärztin am Krankenhaus West. Während dieser Zeit erhielt sie ein anderthalbjähriges Stipendium zur Nachwuchsförderung an der Universität Oxford. In Greifswald war sie als Oberärztin und stellvertretende Leiterin der Psychotherapiestation tätig. Die 42-Jährige hat einen Partner, lebt in Greifswald und ist Mutter zweier Kinder.

Ab wann sollte man sich Hilfe suchen?

Wenn man den Alltag nicht mehr bewältigen kann, wie man es eigentlich wünscht, oder die Arbeit nicht mehr so erledigen kann, wie man es möchte. Wenn sich Menschen sorgen, die einem sehr nahe stehen: ,Du schläfst überhaupt nicht mehr richtig durch’ oder ,Du siehst so müde und erschöpft aus’ – wenn solche Sätze öfter oder über einen längeren Zeitraum fallen, sollte man sich Gedanken machen. Es gibt auch viele Menschen, die versuchen, ihre Gefühlszustände zu verheimlichen oder zu kaschieren.

Wer schon mal vor einem Krieg geflohen ist, durchlebt Höllenqualen

Wo gibt es Hilfsangebote?

Man muss klären, ob man sich lieber anonym Hilfe sucht, wenn man sich ungern selbst mit Psychiatrie und Psychotherapie in Verbindung bringen möchte. Dann wäre so etwas wie eine Telefonseelsorge hilfreich. Es gibt natürlich auch Angebote im ambulanten, teil-stationären und stationären Bereich unserer Klinik. Auch Hausärzte, die Grundversorgung mit psychosomatischer Begleitung anbieten, können helfen.

Der Ärztliche Direktor des Hanseklinikums, Prof. Matthias Birth (l.), hat seit Anfang März Dr. Deborah Janowitz zur Stellvertreterin. Klinikgeschäftsführer David Kayser (r.) sagt, die Entscheidung fiel einstimmig. Quelle: Helios

Gibt es (schon) Menschen, die sich im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg in der Klinik melden?

Es gibt viele Menschen, die sowieso schon psychisch vorbelastet sind und denen es nun noch schlechter geht. Was wir oft erleben, sind Menschen aus anderen Ländern, die gerade erst aus einem Kriegsgebiet hergekommen sind, die wegen dieser Bilder Höllenqualen durchleben. Die Berichte können Erinnerungen an die eigenen Erlebnisse wachrufen.

Ist die Arbeit mit ihnen komplizierter?

Die Belastung für diese Menschen ist zusätzlich größer, wenn sie sich fremd fühlen in diesem Land und in diesem Gesundheitssystem. Das verlangt von unseren Teams viel Fingerspitzengefühl. Auch, weil diese Patienten mit uns sprachlich nicht so gut in Kontakt treten können. So ist es schwieriger, Angst zu nehmen und beruhigende Gespräche zu führen.

Und Menschen ohne Kriegserfahrung? Stumpfen sie ab, da sie diese Bilder täglich sehen?

Auf eine bizarre Art und Weise konsumieren sehr viele Menschen Horrorfilme und spielen Ego-Shooter. Da findet viel Brutalität statt. Wir haben eine gewisse Gewöhnung an grausame Bilder, was tatsächlich Empathie mindert. Je häufiger ich das sehe, desto weniger berührt es mich. Ansonsten würden einige Berufsgruppen gar nicht mehr arbeiten können – Bestatter, Ärzte, Rettungsdienst, Feuerwehrleute, Polizei.

Wie nehme ich Kindern die Angst?

Es ist gut, immer wieder das Gespräch suchen, nachzufragen und die Kinder zu beobachten. Gibt es Auffälligkeiten? Spielen die Kinder anders? Allerdings sollten diese Gespräche nicht jeden Tag erfolgen. Es muss aber auch zwischendurch wieder die Möglichkeit geben, das Belastende zur Seite zu packen. Ein Kind muss auch Kind sein dürfen.

