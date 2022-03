Schwerin

Der ehemalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und Vorstandschef der Klimastiftung des Landes, Erwin Sellering (SPD), will Ruhe in die hitzige Diskussion um die Auflösung der Stiftung bringen. Er sehe rechtliche Hindernisse bei der politischen Entscheidung des Landtages zur Auflösung, werde jedoch nicht im Weg stehen, sollten diese ausgeräumt werden, sagte Sellering der Deutschen Presse-Agentur. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatte der Landtag die Auflösung der vom Pipeline-Betreiber Nord Stream 2 maßgeblich finanzierten Stiftung beschlossen.

Frage: Wie beurteilen Sie die Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ aus Ihrer eigenen Sicht als Vorstandsvorsitzender vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine?

Antwort: Die Stiftung ist damals gegründet worden vom Land, die Regierung stand dahinter, und alle im Landtag vertretenen Parteien haben dem zugestimmt. Jetzt muss man aber sagen: Dieser furchtbare, brutale Angriff Russlands auf die Ukraine hat alles verändert. Wir müssen erkennen, dass es eine Illusion war, an ein partnerschaftliches Verhältnis mit Putin zu glauben. Und wir müssen klar sagen, diese Hoffnung hatten so viele, gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir sind alle grausam enttäuscht worden. Auch ich persönlich muss erkennen, dass ich mich getäuscht habe.

Frage: Jetzt haben Sie gesagt, dass eben diese Invasion Russlands in der Ukraine alles verändert hat. Wieso glauben Sie, dass die Stiftung trotzdem weiter existieren kann oder vielleicht aus Ihrer Sicht muss, trotz dessen?

Antwort: Es ist ja völlig klar, dass wir jetzt in dieser schwierigen Situation, in der wir uns durch den Krieg befinden, die schwierigste vielleicht seit Jahrzehnten, dass wir einen gemeinsamen Weg finden müssen. Und dazu braucht man auf jeden Fall klare Stoppschilder gegen Putin. Deshalb hat die Stiftung sofort jegliche Mitarbeit an Nord Stream 2 endgültig eingestellt.

Aber ich glaube, es muss jetzt auch um mehr gehen. Wir müssen den Menschen helfen, die Opfer dieses brutalen Angriffs geworden sind. Und es gibt hier viele Menschen, die sagen, es wäre doch ein sehr guter und angemessener Verwendungszweck für die 20 Millionen, die die Stiftung von Nord Stream hat, wenn wir das für humanitäre Zwecke für die Menschen der Ukraine einsetzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, über den jetzt geredet werden muss. Der Vorstand der Stiftung findet das auch.

Ich muss mal ganz klar sagen, Werner Kuhn ist Präsident des Roten Kreuzes hier in Mecklenburg-Vorpommern - unser Vorstandsmitglied - und ihn bewegt das ganz besonders, weil er in seiner täglichen Arbeit die Verletzungen und Nöte sieht. Und deshalb hat er in unseren Beratungen immer wieder darauf gedrängt zu sagen: Wir müssen prüfen, ob das nicht doch irgendwie rechtlich möglich ist, dieses Geld für humanitäre Zwecke einzusetzen. Und alle Prüfungen haben immer wieder ergeben, das geht nicht. Wir als Stiftung dürfen das Geld nur für Klimaschutz einsetzen, alles andere wäre ein klarer Rechtsverstoß.

Frage: Jetzt hat der Landtag als Mitinitiator der Stiftung einen Entschluss gefasst. Und er sagt: Aus unserer Sicht - als Landtag - muss die Stiftung aufgelöst werden. Wieso sagen Sie, das geht so nicht, selbst wenn man wollte?

Antwort: Also das ist eine politische Willensbekundung, die wir natürlich respektieren als Stiftung. Ich bitte nur, dass man auch sieht, dass dies keine politische Diskussion ist, an der wir als Vorstandsmitglieder teilnehmen, sondern der Landtag hat uns mit einer Rechtsposition betraut, die rechtliche Verantwortung bedeutet. Und deshalb sind wir an das Recht gebunden.

Ich will aber einen anderen Punkt einmal ansprechen. Es hat ja nicht nur diesen Beschluss im Landtag gegeben, sondern es gibt eine gute Idee von der Opposition, über die ich sehr gerne reden würde und über die wir gemeinsam reden sollten. Und da ist die Idee: Wie wäre es, 20 Millionen für humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine bereitzustellen, aber trotzdem weiter mit 20 Millionen guten Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern zu machen? Also einfach 20 Millionen aus dem Landeshaushalt, die sozusagen gedanklich getauscht werden mit dem Nord Stream-Geld der Stiftung. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Lösung.

Frage: Sie haben ja direkt schon Gespräche geführt, mit den Spitzen der Landtagsfraktionen, der Präsidentin des Landtages, mit Herrn Dahlemann (SPD) aus der Staatskanzlei, und haben diese Fragen auch diskutiert. Wieso sind Sie in diesen Gesprächen nicht zu einem gemeinsamen Schluss gekommen?

Antwort: Also da ist jetzt in der Öffentlichkeit der Eindruck von Streit entstanden, obwohl wir doch am Ende das Gleiche wollen. Ich bedaure das sehr. Und ich meine, wir müssten jetzt alle in dieser Auseinandersetzung - die so wahrgenommen wird als Auseinandersetzung - einen Gang zurückschalten. Und wir müssen uns auf das besinnen, um was es wirklich geht. Um Menschen, die hier in Europa schlimmstes Leid durch einen brutalen, rücksichtslosen Krieg erfahren. Denen müssen wir zur Seite stehen. Und da muss man klar sagen, da ist kein Platz für Parteipolitik oder Rechthaberei oder für das Beharren auf einem Standpunkt, den man einmal eingenommen hat. Und ich muss vielleicht auch selbst für mich sagen, dass ich da runterschalten muss. Ich war 20 Jahre Verwaltungsrichter, ich war Justizminister. Da bin ich vielleicht in der juristischen Diskussion manchmal nicht ganz einfach.

Frage: Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt rechtssicher möglich sein, die Stiftung aufzulösen, dann würden Sie das trotzdem unterstützen?

Antwort: Also ich habe nichts gegen diese politischen Ziele des Landes. Mein Problem ist, unser Problem ist, dass wir klare rechtliche Vorgaben haben und über die muss sorgfältig geredet werden, ob es möglich ist, den politischen Wünschen nachzukommen.

Frage: Und dem würden Sie aber auch nicht im Wege stehen, wenn es diese Möglichkeit geben würde?

Antwort: Wenn es diese Möglichkeit geben würde und das vernünftig begründbar ist, dann würde es mir sehr leid tun um die gute Arbeit im Klimaschutz, aber wenn das der politische Wille aller Beteiligten ist, die uns damals aus der Taufe gehoben haben, dann würde ich mich dem eben nicht verschließen.

Frage: Hinter vorgehaltener Hand wurden Parallelen gezogen zwischen Ihnen im Land und Gerhard Schröder (SPD) im Bund. Gerhard Schröder hat sich entschlossen, seinen Aufsichtsratsposten bei Rosneft nicht niederzulegen, sondern daran festzuhalten. Sehen Sie die [Parallelen]...

Antwort: Wir sind leider in einer Auseinandersetzung, jetzt öffentlich, wo auch Angriffe erfolgen, die ich problematisch finde. Aber mal ganz sachlich dazu gesagt: Die Parallele ist, dass wir beide geglaubt haben, dass man eine gute Partnerschaft auch mit Putin-Russland haben kann. Da war ich aber nicht der Einzige im Land, sondern diese Politik ist von allen Fraktionen über Jahrzehnte mitgetragen worden. Und wir alle müssen jetzt sehen, dass wir uns da getäuscht haben.

Ein Unterschied zur... sagen wir zwei Unterschiede zu dem, was Gerhard Schröder macht. Ich habe nie Geld genommen für das, für was ich mich eingesetzt habe, für ein gutes Verhältnis mit Russland. Ich bin ehrenamtlich Vorstandsvorsitzender dieser Stiftung. Und das Zweite ist, dass natürlich auch ganz wichtig ist, wie man sich öffentlich äußert. Und da habe ich sehr früh, sehr deutlich in einem Brief an den Botschafter, den russischen Botschafter, die notwendige Erklärung abgegeben. Ich glaube, das ist auch öffentlich bekannt.

Öffentlich werde ich jetzt in eine Gegnerschaft zu [Ministerpräsidentin] Manuela Schwesig (SPD) gestellt. Ich habe sie immer unterstützt und ich werde das weiter tun. Da besteht keine Gegnerschaft. Und die Rechtsfragen dürfen nicht zwischen uns stehen. Das muss man einfach ruhig und sachlich klären. Und das hat auch durchaus noch Zeit, bis Manuela Schwesig wieder ganz gesund ist.

Von RND/dpa