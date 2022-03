Barth

2200 Kilometer – so lang ist die Strecke hin und zurück, die Mark Antropov in den vergangenen Tagen nun schon zweimal zurückgelegt hat. Es ist die Strecke zwischen Barth und Dorohusk in Polen an der Grenze zur Ukraine. Auf dem Hinweg ist das Auto voll mit Eintöpfen aus der Dose, Babynahrung und Medikamenten, auf dem Rückweg mit Frauen und Kindern.

Mark, seine Frau Julia Antropova und ihre drei Kinder sind selbst vor sieben Jahren aus Chernobaevka, einem kleinen Ort neben Cherson, geflohen und haben in Barth eine neue Heimat gefunden. Die Stadt, die sie verließen, ist eine, die nun im Krieg bereits von den Russen eingenommen wurde. Ihre Freunde und ihre Familie sind noch dort. Die Nachrichten, die Mark und Julia erreichen, sind schockierend.

Kein Wasser, kein Strom, kein Gas – nichts

„Die Leute sitzen in ihren Häusern, in Kellern und warten. Sie trauen sich oft gar nicht mehr nach draußen. Mein Elternhaus nahe des Flughafens von Cherson ist zerstört, die ganze Straße. Viele haben kein Haus mehr, keine Wohnung, nichts“, berichtet Julia. Den ganzen Tage habe sie das Handy griffbereit, steht mit Verwandtschaft und Bekanntschaft aus Cherson, Kiew und anderen Teilen der Ukraine in Kontakt.

Zerstörte Häuser in Chernobaevka nahe Cherson, wo die Ukrainerin Julia Antropova aus Barth früher gelebt hat. Die Stadt ist bereits von den Russen eingenommen. Die Bilder wurden Julia von Freunden zugeschickt. Quelle: privat

In der Stadt gebe es noch einige Lebensmittel, doch außerhalb müssen die Menschen hungern. „Es gibt kein Wasser, keinen Strom, kein Gas“, zählt die Ukrainerin auf. Auch Marks Vater ist noch in Cherson. „Das Nachbarhaus wurde bombardiert, aber ihm geht es gut“, erzählt er. Ob sie oft weinen? „Zwischendurch ja, aber es bringt nichts, zu weinen. Wir müssen etwas tun,“ sagt Julia mit fester Stimme.

Hilfe an polnisch-ukrainischer Grenze immens

Und so ist Mark bereits einen Tag nach dem Einmarsch der russischen Armee, am Freitag, dem 25. Februar, mit sechs großen Tragetaschen voller Lebensmittel ins Auto gestiegen und an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. „Die Hilfe, die ich dort erlebt habe, ist atemberaubend“, erzählt er. Menschen aus ganz Europa seien dort, aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden.

Julia Antropova (v.r.) und ihr Sohn Samuel Antropov sowie Daniel und Edward Synii am Sonnabend beim Beladen der Lkw für den Hilfstransport in Richtung Ukraine. Quelle: Robert Niemeyer

Vergangenen Dienstag war Mark zum zweiten Mal dort – diesmal bereits mit einem Pick-up samt Anhänger und insgesamt eineinhalb Tonnen Sach- und Lebensmittelspenden. „Vor Ort warten ukrainische Busse, die die Spenden entgegennehmen und weiter ins Land bringen“, erzählt er. Nur 15 Minuten habe das Umladen gedauert. „Weil so viele Menschen helfen“, sagt er gerührt.

Dritte Tour mit LKW gestartet – Hilfsgüter sollen Cherson erreichen

Samstagabend nun machte er sich erneut auf den Weg. Diesmal sogar mit einem LKW, einem 7,5-Tonner. „Die Barther sind unglaublich“, schwärmt Julia. Nachdem sie zu Spenden aufgerufen habe, seien jeden Tag Leute gekommen, um etwas vorbeizubringen. „Schulen sammeln, Kitas, Apotheken, aber auch so viele Privatleute. Die evangelische Kirchgemeinde hat uns das Gemeindehaus als Sammelstelle zur Verfügung gestellt, das Entsorgungsunternehmen Umweltdienste Barth gibt uns kostenlos den LKW. Wir sind so dankbar.“ Eine Welle der Hilfsbereitschaft habe die kleine Stadt ergriffen.

Es stapeln sich Decken, Dosen, diverse Klamotten: Hilfsgüter für die Ukraine, die Barther Bürger spendeten. Organisiert hat das Julia Antropova, die selbst vor sieben Jahren aus Cherson geflohen ist. Quelle: privat

Das Endziel des jetzigen Transportes: Cherson. „Es ist unsere Heimatstadt, dort sind noch so viele Leute von uns, dort wollen wir am meisten helfen“, sagt Julia. Von der Grenze seien es nochmal knapp 1000 Kilometer dorthin. Ein gefährlicher Weg. „Die Linienbusse bringen die Sachen nur ein Stück weit, dann kommen Kleinbusse und transportieren sie weiter“, erklärt Mark. Er habe die nötigen Kontakte, koordiniere alles. „Viele meiner Brüder sind dort.“ Ihre Hoffnung: humanitäre Korridore, auf die sich die Unterhändler der Kriegsparteien am Donnerstag verständigt haben.

Der Keller einer Gemeinde in Cherson, wo die Menschen Zuflucht vor den Angriffen der Russen suchen. Das Bild stammt von Freunden der in Barth lebenden Ukrainerin Julia Antropova. Quelle: privat

Verwandte bereits nach Barth geholt

Doch Mark bringt nicht nur lebenswichtige Lieferungen an die Grenze, er nimmt auch Flüchtlinge mit zurück nach Barth. „Vier Familien sind bereits da, ein älterer Mann und vier Mütter mit insgesamt acht Kindern, das jüngste sechs Monate alt“, erzählt Julia. Es ist Familie, die Frauen sind ihre Schwägerinnen. Untergebracht sind sie zunächst in Barther Ferienwohnungen. „Auch sie haben sofort mitgeholfen, alles zu organisieren. Auch sie wollen etwas tun“, sagt Julia. Sie sind in Sicherheit, doch die Angst um ihre Männer sei groß.

Der ältere Ukrainer hat ebenso wie Mark einen LKW-Führerschein, ist nun mit ihm an der polnisch-ukrainischen Grenze. „Er hat sofort gesagt, dass er mitkommt“, berichtet Mark. Es wird nicht die letzte Fahrt sein.

Bitte um weitere Spenden und LKW

„Wir sammeln weiter, haben eine Liste mit den Dingen, die vor Ort gebraucht werden“, sagt Julia. Da sie täglich mit Menschen in der Ukraine Kontakt hat, wisse sie ganz genau, was fehlt. „Vor allem werden haltbare Lebensmittel gebraucht, die man auch kalt essen kann – am besten Dosen, kein Glas. Und Medikamente, Babybrei, Milchpulver, Windeln und warme Klamotten“, zählt sie auf. Und ein zweiter LKW wäre gut. „Wenn uns jemand helfen kann, bitte melden.“

Die Hilfe werde in der Ukraine auf jeden Fall wahrgenommen. „Meine Verwandten weinen, wenn ich ihnen erzähle, was die Menschen hier in Deutschland für sie machen. Sie wissen, die ganze Welt denkt an sie,“ sagt Julia. Und jetzt werden ihre Augen doch einmal feucht.

Von Maria Lentz