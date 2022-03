Rostock

Fröhlich und ausgelassen betritt Anrietta Hulevych das Strandrestaurant Blaue Boje im Rostocker Stadtteil Markgrafenheide. In der einen Hand hält sie ein Tablett, mit der anderen serviert sie einem Gast ein saftiges Stück Käsekuchen mit Blaubeeren. Ihr Lächeln ist ansteckend. Kaum jemand, der dem widerstehen kann.

Dass es in ihrem Inneren gerade ganz anders aussieht, ahnt hier niemand – zumindest nicht von den Besuchern. Seit Wochen schon wird die 24-Jährige von Sorgen und Schuldgefühlen geplagt. Grund ist der Krieg in der Ukraine – ihrem Heimatland. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht in Gedanken bei ihrer Familie ist. Sowohl ihre Mutter als auch ihr zwei Jahre jüngerer Bruder leben derzeit noch in Drohobytsch, einer kleinen Stadt in der Nähe von Lwiw im Westen des Landes.

Zwischen Angst und Schuldgefühlen

Egal ob bei Tag oder Nacht: In regelmäßigen Abständen gehen dort die Sirenen los – warnen vor Luftangriffen. Verglichen mit dem Rest der Ukraine sei es in Drohobytsch allerdings noch relativ sicher, wie Hulevych berichtet. Doch das ist nur ein kleiner Trost für die junge Frau: „Wer weiß, wie lange das anhält. Ich habe große Angst um meine Familie.“

Ein gutes Team: Maxi Aschenbrenner, Anja Möbus, Anrietta Hulevych und Anne Schlücker Quelle: Susanne Gidzinski

Wann immer sie kann, steht sie daher mit ihren Liebsten in Kontakt. Viel machen könne sie jedoch nicht. „Ich fühle mich hilflos. Wenn ich aber höre, dass meine Mama noch viel unterwegs ist und sich zu beschäftigen weiß, kann ich mir zumindest sicher sein, dass es ihr wirklich gut geht.“

Noch zu Beginn des Krieges habe die Situation ganz anders ausgesehen. Da sei ihre Mutter ungewohnt ruhig gewesen – fast starr vor Angst. „Das war wirklich schlimm für mich. Ich habe mich schuldig gefühlt, weil ich hier in Sicherheit bin und sie nicht.“

Zuflucht an der Ostsee

Dass sie selbst aktuell nicht in der Ukraine ist und miterleben muss, wie ihre Heimat in Schutt und Asche gelegt wird, hat Hulevych vor allem dem Engagement ihrer Kollegen im Strandresort Markgrafenheide zu verdanken. Ende vergangenen Jahres ist sie nach Rostock gekommen, um hier für einige Wochen als Servicekraft zu arbeiten. Wie sie es schon früher während der Semesterferien immer getan hat.

Strandresort sendet Hilfe an Ukraine Gleich fünf Schutzsuchende aus der Ukraine hat das Strandresort Markgrafenheide bei sich auf dem Gelände aufgenommen. In den kommenden Monaten werden sie das hundertköpfige Team bei der Arbeit unterstützen. „Die Ereignisse in der Ukraine haben uns alle sehr berührt. Uns war von Anfang an wichtig, unsere Hilfe anzubieten“, verrät Anne Schlücker, Prokuristin im Strandresort. Aus diesem Grund habe Geschäftsführer Irmin Stintzing bereits zu Beginn des Krieges eine Spende von insgesamt 2 500 Euro an die Ukrainische Staatsbank überwiesen. Und damit nicht genug: Auch die Angestellten wollten einen Beitrag leisten, so dass noch einmal 5 000 Euro in einem gesonderten Spendentopf zusammengekommen sind. Das Geld soll den SOS-Kinderdörfern zugute kommen. „Wir sehen uns als Einrichtung für Familien, daher haben wir uns für diese Organisation entschieden“, erklärt Mitarbeiterin Maxi Aschenbrenner.

Eigentlich hätte sie spätestens nach drei Monaten wieder zurück nach Hause gemusst. „Nach Ausbruch des Krieges konnten wir das aber nicht zulassen. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie hier bei uns zu behalten“, sagt Anja Möbus, Personalleiterin im Strandresort, noch immer bestürzt.

Und Hulevych ist nicht die Einzige, die auf dem Gelände in Markgrafenheide einen sicheren Zufluchtsort gefunden hat. Mit ihr sind noch vier weitere Ukrainer in einer speziell hergerichteten Mannschaftskoje untergekommen. „Die Ereignisse in der Ukraine haben uns alle sehr berührt. Uns war von Anfang an wichtig, unsere Hilfe anzubieten“, verrät Prokuristin Anne Schlücker.

Fliehen oder bleiben?

Unterstützung, für die Anrietta Hulevych sehr dankbar ist, wie sie betont. Vor allem, weil sie weiß, dass auch ihre Familie hier mit offenen Armen empfangen würde, wenn sie es wollte. „Meine Mutti ist aber zu stur. Sie möchte meinen Bruder nicht alleine lassen“, erklärt die 24-Jährige. Und ob dieser die Ukraine gemeinsam mit ihr verlassen dürfte, sei ungewiss.

„Als Student hat er das Glück, dass er nicht eingezogen wird. Die Frage ist aber, ob man ihn ausreisen lassen würde.“ Hinzu komme, dass die Flucht selbst nicht gerade ungefährlich ist. „Es wird auf jeden geschossen – auch auf Zivilisten. Es ist schwer einzuschätzen, was sicherer ist: gehen oder bleiben.“

Zukunftspläne auf Eis gelegt

Für Hulevych selbst steht erst einmal fest: Sie möchte, so lange es geht, im Strandresort bleiben und arbeiten. Die Ablenkung und der Kontakt zu ihren Kollegen täten ihr gut. Auf diese Weise könne sie die Bilder aus ihrer Heimat zumindest zeitweise aus ihrem Kopf bekommen. Teilweise seien diese nur schwer für sie zu ertragen. „Es ist furchtbar, was dort gerade passiert. Ich erkenne die Orte, die mir eigentlich bekannt sind, gar nicht mehr wieder. Alles wurde zerstört.“

Ob sie sich vorstellen kann, irgendwann ihren kompletten Lebensmittelpunkt nach Deutschland – vielleicht sogar Rostock – zu verlegen, vermag die Ukrainerin nicht zu sagen. „Solange in meiner Heimat Krieg herrscht, möchte ich nicht planen. Das würde sich nicht richtig anfühlen. Ich hoffe aber jeden Tag, dass der Spuk bald ein Ende hat.“

Von Susanne Gidzinski