Barth

Kinderlachen erfüllt am Mittwochnachmittag das Gemeindehaus der freien evangelischen Gemeinde in Barth. Die Jungs und Mädchen spielen Fangen, toben, haben Spaß, während ihre Mütter nebenan gemütlich bei Tee und Keksen sitzen. Eine heile Welt, könnte man meinen. Doch in der Welt der Frauen und Kinder ist seit dem 24. Februar nichts mehr heil. In ihr herrscht Krieg.

„Wir hatten alles: ein Haus, großartige Schulen, tolle Vereine für die Kinder, eine gute Infrastruktur“, erzählt Julia Synia. Die Ukrainerin kommt aus Cherson, ist Dolmetscherin, hat fünf Kinder. Nun lebt sie in Barth, ist geflohen, hat ihre Heimat zurückgelassen – und ihren Mann.

Nach drei Tagen Flucht liebevoll aufgenommen

„Am Morgen des Kriegsausbruchs rief uns ein Freund aus den USA an und erzählte, in der Ukraine habe der Kampf begonnen. Wir hatten es noch gar nicht mitbekommen“, erzählt Julia. Noch während des Telefonats hörten sie Explosionen. Der nur zehn Autominuten entfernte Flughafen wurde bombardiert. Noch am selben Abend verließen sie ihr Zuhause.

36 Stunden waren sie mit dem Auto unterwegs bis sie die Westukraine nahe Polen erreichten, 14 weitere Stunden dauerte es, bis sie die Grenze passieren konnten. Nach drei Tagen erreichten sie völlig erschöpft Barth. „Julia Antropova, meine Schwägerin, hat uns hergeholt“, sagt die 44-Jährige dankbar und fügt hinzu: „Wir wurden von allen Menschen hier so gut aufgenommen, alle sind so hilfsbereit, haben uns sofort Essen uns Spielsachen gebracht.“

In Gemeindehaus der freien evangelischen Gemeinde Barth stapeln sich die Sach- und Lebensmittelspenden für die Ukraine. Angeschoben hat das Julia Antropova, die bereits vor sieben Jahren aus Cherson flüchtete. Zusammen mit nun geflüchteten Ukrainerinnen und weiteren freiwilligen Helfern sortiert sie die Spenden und macht sie transportbereit. Quelle: Maria Lentz

„Meine Mutter in Russland glaubt nicht, was in der Ukraine passiert“

19 Frauen und Kinder haben Julia Antropova und ihr Mann Mark, die selbst vor sieben Jahren aus Cherson flohen, bereits in Ferienwohnungen der Kleinstadt untergebracht. Darunter auch Victoria Synia, die die Ukraine gemeinsam mit Schwägerin Julia verließ. „Hätte ich keine Kinder, wäre ich vermutlich geblieben“, erzählt sie. Sechs Monate alt ist ihre jüngste Tochter, die andere erst zwei Jahre alt. „Es ist so schwer, mit so kleinen Kindern vom Vater getrennt zu sein“, gibt Victoria zu. Und die Angst um ihren Mann ist groß, ist er doch beim Militär.

Als ob diese Belastung nicht genug wäre, hat die 27-Jährige noch mit etwas anderem zu kämpfen: „Meine Mutter lebt in Russland, folgt der Propaganda und glaubt nicht, was in der Ukraine passiert.“ Es sei die ukrainische Regierung, die auf Zivilisten schieße, die russischen Truppen seien nur für eine Sonderoperation dort, um Frieden zu bringen. Auch Videos von Freunden unter Beschuss haben sie nicht überzeugen können, erzählt die junge Mutter. „Ich kann das nicht akzeptieren, habe zu ihr gesagt, wir reden erst wieder, wenn das alles vorbei ist.

Sieben Tage mit sechsjähriger Tochter im Bunker

Trotz allem gehe es Victoria gut. Das beteuert sie genauso wie die anderen Frauen. Sie seien überglücklich, in Sicherheit zu sein. „Und ich bin sehr froh, dass meine Kinder nicht im Bunker sitzen mussten, keine Schüsse, keine Bomben gehört haben“, sagt Victoria. Sie seien rechtzeitig geflüchtet.

Das kann Natalia Bogdanova leider nicht behaupten. Sieben Tage saß sie mit ihrer sechsjährigen Tochter Veronica in einem Kiewer Bunker. „Dort war nichts als Müll. Wir haben erst aufgeräumt, dann notdürftige Betten für die Kinder gebaut und Stühle aus nahegelegnen Wohnungen geholt. Jeder hat etwas zu essen mitgebracht und wir haben alles geteilt“, erinnert sich die 38-Jährige.

Im Zug nach Polen mit nichts als Kleidung am Leib – und Dokumenten

Am schlimmsten sei die psychische Belastung gewesen: „Ständig haben wir die Sirenen gehört, dann die Bombeneinschläge. Die Kinder konnten nicht schlafen, haben geweint. Alle wollten doch nur nach Hause, wollten, dass der Krieg endet.“ Sie lächelt, selbst bei diesen Erzählungen. Ebenso wie die anderen Frauen. Dass das Lächeln nur Fassade ist, lässt sich angesichts der traumatisierenden Erlebnisse erahnen.

Als das russische Militär immer näher rückte, war Natalia klar: Wir müssen weg. „Ich wusste nicht wohin, hatte große Angst und habe gebetet. Dann bekam ich den Anruf eines Freundes, der mir sagte, er kenne Julia Antropova und sie könne helfen.“ Mit dem Zug verließen sie und ihre Tochter das Land. „12 Stunden, stehend“, erzählt sie. „Er war so voll mit Menschen, dass wir alles zurücklassen mussten. Nur einen kleinen Kosmetikbeutel mit unseren Dokumenten habe ich mitgenommen.“

In Sicherheit, aber nicht zuhause

Nun sind sie also angekommen in ihrer neuen Heimat Barth, die hoffentlich nur eine vorübergehende ist. „Wir wollen einfach nur nach Hause“, betonen alle Frauen. „Auch meine Kinder sagen das immer wieder“, erzählt Julia. „Sie fühlen sich sicher, haben Spaß mit den anderen Kindern, aber es ist eben nicht ihr Zuhause. Es war nicht unser Plan, auszuwandern.“ Deutsch haben sie nun dennoch angefangen zu lernen.

Am Montag soll der Schulunterricht wieder beginnen – online, aus der Ukraine. „Die Lehrer sind noch in Cherson und haben das organisiert“, berichtet Julia. Sie wisse noch nicht, wie das gehen soll, da sie nicht genug Computer haben, aber es sei ein Schritt zur Normalität.

Die Männer von Julia und Victoria sind indes im Westen der Ukarine, in Lwiw. „Dort ist es noch ruhig“, sagt Julia. Ihr Mann habe sich freiwillig beim Roten Kreuz gemeldet. Sie warten auf einen grünen Korridor nach Cherson, um die Hilfsgüter, die in Barth gesammelt werden, dorthin zu bringen. „Dann wird es gefährlich für sie“, meint die fünffache Mutter und kurz blitzt die Angst in ihren Augen auf.

Von Maria Lentz