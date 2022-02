Ukrainischer Botschafter attackiert Schwesig auf Twitter: „Ihre Heuchelei ist zum Kotzen“

Schwerin

Wegen eines Beitrags beim Kurznachrichtendienst Twitter gerät Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heftig in die Kritik. Führende ukrainische Politiker und Diplomaten werfen der Schweriner Regierungschefin offen „Heuchelei“ vor.

Schwesig veröffentlichte bei Twitter ein Foto des in Gelb und Blau – den ukrainischen Nationalfarben - beleuchteten Landtags in Schwerin. Die Landeshauptstadt beteiligte sich damit an weltweiten Aktion gegen Putins Krieg. Auch in Rostock wurde das Rathaus beleuchtet, in Paris der Eiffelturm, in London die Nelson-Säule auf dem Trafalgar Square. Schwesig schrieb zu ihrem Foto: Solidarität mit der #Ukraine. Ein wichtiges Zeichen des Landtages.“

Genau dafür hagelt es nun Kritik: „Die Heuchelei ist zum Kotzen, Manuela Schwesig“, schrieb – ebenfalls bei Twitter – der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Schwesig hatte sich bis zum Ausbruch des Krieges und trotz wachsender russischer Truppenkontingente an der Grenze gegen einen Stopp das Gas-Pipeline-Projektes Nordstream 2 ausgesprochen. Erst nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Projekt auf Eis legte, bat auch die Landesregierung die umstrittene „Klimastiftung“ ihre Arbeit ruhen zu lassen. Die Stiftung war vom Land MV gegründete worden, um die Pipeline vor Sanktionen der USA zu schützen.

Schwesigs Sprecher Andreas Timm wies die Kritik des Botschafters als „falsch“ zurück. Schwesig habe Putins Angriff auf die Ukraine mit klaren Worten verurteilt. „Mit dem Anstrahlen des Schweriner Schlosses hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern ein Zeichen des Mitgefühls an die Menschen in der Ukraine gesandt. Hinter diese Aktion hat sich die Ministerpräsidentin gestellt.“

Auch Bundespolitiker ächzen gegen Schwesig

Doch Melnyk ist nicht allein mit seiner Kritik an Schwesig übt. Noch deutlicher wird Olexander Scherba, der ehemalige Botschafter der Ukraine in Österreich. Er schreibt ebenfalls von Heuchelei – und: „Die deutsche Politikerin Manuela Schwesig, die ganze Zeit Putins Fußsoldatin, hat plötzlich ein Gewissen“.

Kritik auch von Julia Klöckner, ehemalige Bundesministerin und jetzt wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU im Bundestag: „Ihr Engagement für Nordstream 2 und die ,Umweltstiftung‘ sind nicht gerade Ausdruck von kritischer Haltung gegenüber Russland.“ Moritz Harrer, Vize-Landeschef der FDP in MV, schreibt: „Beenden Sie endlich offiziell Ihre Nebenaußenpolitik. Machen Sie der Fake-Stiftung ein Ende. Dann reden wir über Glaubwürdigkeit.“

Selbst SPD-Politiker attackieren Schwesig: „Liebe Manuela, folgt daraus auch die Einsicht, dass Nord Stream 2 doch ein Fehler war?“, schreibt Thorsten Klute, SPD-Landtagskandidat in Nordrhein-Westfalen.

Unterstützung für Schwesig, die sich aktuell von einer medizinischen Behandlung nach ihrer Krebserkrankung erholt, gibt es von einigen privaten Twitter-Nutzern. „So kann man Anteilnahme und Solidarität auch zunichtemachen. Was ist nur aus der Diskussionskultur in Deutschland geworden?“, fragt der Twitter-Nutzer Beruwa53 und springt Schwesig zur Seite.

Von Andreas Meyer