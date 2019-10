Ultraleichte Technik: Diese Schweriner bauen exklusive Super-Rollstühle

Schwerin

Der Rollstuhl scheint auf seinen Händen zu schweben. So wie der 34-jährige Felix Lange das Gefährt hält, wirkt es federleicht. Das Gefühl täuscht nicht: „Der Grundrahmen des Rollstuhls aus Aluminium und Carbon besteht aus einem Stück, wie ein Monocoque in der Formel 1 – und wiegt nur 900 Gramm“, erklärt Lange, Geschäftsführer von Langefreunde Design Studio in Schwerin, das Prinzip seines Rollstuhls Parafree.

Felix Lange (34) hat den Parafree-Rollstuhl entwickelt. Quelle: Silke Winkler

Zwei ultraleichte Räder und eine Sitzschale mit einem individuell auf den späteren Rolli-Fahrer abgestimmten Kissen ergänzen den innovativen Rollstuhl. Der werde alles in allem 6,9 Kilogramm wiegen, sagt der Erfinder. Ein wahres Leichtgewicht, das jedoch „130 Kilogramm Zuladung tragen kann“. Im Gegensatz dazu würden bisherige leichte Rollstühle neun Kilogramm oder mehr wiegen.

Hilfe für querschnittsgelähmten Freund

Minimalistisch, sportlich, elegant, einfach zu verstauen: Der Rollstuhlentwurf basiert auf Langes Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 am Fachbereich Produktdesign der Hochschule Wismar. „Ich wollte damals etwas kreieren, das Alltag und Sport in einem Produkt bündelt: einen neuartigen Rollstuhl für den Alltag von Querschnittsgelähmten.“ Dafür hatte er einen ganz persönlichen Grund: Den tragischen Unglücksfall seines ehemaligen Nachbarn und heutigen Freundes Marcel Hoffmann, der als 19-Jähriger einen Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist.

„Für ihn wollte ich 2011 einen Elektrorollstuhl entwerfen“, sagt Lange. Der müsse aber anders aussehen als alle anderen Rollstühle bisher, habe Hoffmann gefordert. So sei die Idee von Parafree entstanden. „Nach langer Verzögerung in der Fertigung kann endlich der serienreife Rolli an Marcel Hoffman in Schwerin übergeben werden“, erklärt Felix Lange.

Parafree entsteht als Herzensprojekt

Der superleichte und individuelle Rolli ist seine absolute Herzenssache. Seine Brötchen verdient er seit 2012 mit seinem Designstudio Langefreunde. An seiner Seite die beiden Mitarbeiter Jannis Beims (22) und Laura Mikoleit (23). Beims ist staatlich anerkannter Grafikdesigner, Laura Mikoleit ist Diplom-Designerin mit Schwerpunkt Produktdesign.

Mitarbeiterin Laura Mikoleit (23). Quelle: Silke Winkler

Das aktuelle Rollstuhlmodell ist von Mai 2017 bis Mai 2018 von einer Gruppe von Enthusiasten „auf den Punkt“ gebracht worden, von der Felix Lange „übrig geblieben“ ist. Unterstützung kam auch von seiner Familie. „Mein Bruder Hannes ist Wirtschaftsjurist und hat für uns 2017/18 die anstehende Gründung einer GmbH und Prozesse ausgearbeitet, bis hin zur rechtlichen Seite“, sagt Felix Lange. Und ohne Exist, dem Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums, wäre die Weiterentwicklung seines Rollstuhls nicht möglich gewesen.

Maßgeschneiderter Rollstuhl

Der Parafree-Rollstuhl kann jederzeit vom Drei- zum Vierrad umgebaut werden. Die Sitzschale kann man beispielsweise auf ein Wakeboard klicken. „Wenn wir richtig gut sind, dann konstruieren wir auch noch etwas für die Skipiste“, sagt Lange. Das Sitzpolster wird für jeden Kunden mittels 3D-Scan des Körpers maßgeschneidert. Der Grundrahmen ist bei allen Ergonomien gleich. Die Preise sind gestaffelt: Das Grundmodell beginnt bei 9900 Euro, die Spitzenmodelle kosten bis zu 13 000 Euro.

In der Fachwelt erregt sein Rollstuhl Aufsehen: So wurde Langes Entwurf 2012 mit einer „Besonderen Erwähnung“ unter die Top 50 beim Braun-Preis gewählt und 2013 mit dem Lilienthal-Designförderpreis des Landes ausgezeichnet. 2015 folgte die Nominierung als Nachwuchsdesigner beim „German Design Award“.

Detail des innovativen Parafree-Rollstuhls aus Schwerin. Quelle: Silke Winkler

Parafree-Firma in Gründung sucht Investoren

„Die neue Firma rund um den Rollstuhl ist in Gründung“, sagt Lange. Aktuell bietet er die Rollstühle als Sonderanfertigung an. „Ich suche noch acht Tester, die als eine Art Botschafter für das Produkt unterwegs sind. Für diese Fahrer kostet der Parafree nur 6500 Euro, das sind die reinen Produktionskosten.“ Wenn die Testphase abgeschlossen sei, „dann gründen wir“, erklärt er.

Jetzt arbeitet das Team daran, Parafree bekannt zu machen, sowie am Vertrieb. Anfragen würden kommen, sogar aus Israel, sagt er. „Für dieses neue Kapitel suchen wir noch finanzkräftige Investoren“, betont Felix Lange. Keine leichte Aufgabe. Aber: Davor schrecken er und sein Designerteam nicht zurück.

Lesen Sie auch:

Erfolg für Unternehmer aus Grimmen: Aida holt seine Mode an Bord

Wismarer erforschen Schmierstoffe aus Algen

„Hirnschrittmacher“: So wollen Rostocker Forscher das Parkinson-Geheimnis lüften

Von Bernhard Schmidtbauer