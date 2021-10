Umbau bei Lürssen: Gute Arbeit setzt sich durch

Wolgast

Die Lürssen-Werftengruppe, zu der auch die Peene-Werft in Wolgast gehört, strukturiert sich neu: Die Peene-Werft kommt mit drei Schwester-Werften unter ein gemeinsames Dach. Bei Umstrukturierungen horchen Mitarbeiter und Gewerkschafter eigentlich besorgt auf, denn sie bedeuten meistens Jobverluste. Doch die Wolgaster Schiffbauer können aufatmen: Fast Alles bleibt beim Alten.

Diese gute Nachricht haben sich die Kollegen in den letzten Jahren auch hart erarbeitet: In allen Krisen hielten sie zusammen und lieferten unbeirrt gute Arbeit ab. Ansonsten würde Lürssen jetzt wohl eher im fernen Wolgast als in der Traditionswerft Blohm+Voss, dem Vorzeigeunternehmen im Herzen Hamburgs, Stellen streichen.

Demnächst ist der Auftrag über den Bau von fünf Hinterschiffen der Korvetten für die Marine abgearbeitet. Doch die Peene-Werft wird danach wohl in kein Loch fallen, sondern der nächste Großauftrag ist am Horizont schon zu erkennen. In Wolgast könnten zumindest Teile der modernsten deutschen Marineschiffe, der Fregatten vom Typ 126, gebaut werden. Dann sorgt sich dort auch endgültig niemand mehr um die aktuelle Umstrukturierung.

Von Axel Büssem