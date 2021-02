Stralsund

Ohne rasche Lockerungen könnte im Stralsunder Shopping-Center Strelapark ein Umbruch drohen. Rollläden sind runtergefahren, in einem Schaufenstern stapeln sich Kartons. Etliche der aktuellen Mieter befinden sich in einem Insolvenzverfahren. Zu diesen zählen unter anderem Bonita, Colloseum, Douglas, Spielemax oder auch Mister Minit. Laut Harald Rottes, Prokurist der Citti-Unternehmensgruppe Kiel, zu der der Strelapark gehört, sollen die betroffenen Läden nach dem Lockdown jedoch wieder öffnen. „Mir ist kein Mieter bekannt, der sein Geschäft nicht wieder öffnen wird“, sagte er zuletzt. Dennoch bangen kleine wie große Unternehmen, die nicht zur Gruppe der systemrelevanten Geschäfte gehören, um ihre Existenz.

„Die Händler sind äußerst ungeduldig“, sagt Torsten Grundke, Vize-Präsident der Industrie und Handelskammer zu Rostock (IHK) und Geschäftsführer des Stralsunder Mediamarktes. „Wichtig ist für alle, dass wir die Läden wieder aufbekommen. Spätestens bis Mitte März. Fällt das Ostergeschäft erneut aus, wird es für viele eng.“ Dann würde nicht nur im Strelapark eine Pleitewelle drohen.

„Die Händler sind ungeduldig. Fällt das Ostergeschäft aus, wird es für viele eng. Vorpommern-Rügen zu einer Testregion für den Handel zu machen, könnte helfen.“ Torsten Grundke, Vizepräsident IHK Quelle: Christian Rödel

Besonders Läden größerer Ketten sind angeschlagen. Hart hat es dabei 2020 bereits die Modebranche getroffen. Mit Bonita und Colloseum hatten gleich zwei Unternehmen Insolvenz angemeldet. Während sich Colloseum bereits im ersten Lockdown in ein Sanierungsverfahren begab, folgte der Damenmodehändler Bonita erst in der zweiten Jahreshälfte 2020. Beide Läden sollen nach dem Lockdown jedoch wieder öffnen.

Modehändler Gude baut Engagement aus

Eine Veränderung im Bereich Textilien im Strelapark steht bereits fest. So baut Modehändler Kai Gude seinen Laden derzeit um – hier stehen etliche Kartons im Schaufenster. Gude will im Strelapark eine größere Fläche bespielen, die das Outlet-Prinzip des ehemaligen Stores in der Stralsunder Altstadt aufgreift. Gude nutzt den Lockdown für eine Neuausrichtung seiner Firma „Gude Mode & Lifestyle“.

In einem Insolvenzverfahren hingegen befindet sich die Parfümeriekette Douglas. Diese stößt jedoch primär die unwirtschaftlichen „Flagship-Stores“ in den Großstädten ab. Die Filialen im Strelapark und auch in der Stralsunder Altstadt sollen erhalten bleiben.

Schutzschirmverfahren für Spiele Max

Der Spiele Max GmbH, die den Laden im oberen Bereich betreibt, hat der Verlust des Oster- und Weihnachtsgeschäfts 2020 stark zugesetzt. Bereits Ende des vergangenen Jahres flüchtete sich der Spielwarenhändler mit seinen insgesamt 70 Filialen in ein Schutzschirmverfahren, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Dennoch könnte der Laden wieder öffnen, falls es zügig mit den Lockerungen geht.

Ziemlich früh in eine Insolvenz in Eigenverwaltung begeben hat sich der Reparaturdienst Mister Minit. Dieser galt jedoch schon vor der Krise als angeschlagen. Für den Dienstleister habe sich die Lage durch die Corona-Krise jedoch verschärft.

Die Schuhhändler im Strelapark sollen hingegen sicher sein. „Diese haben zuletzt teilweise auch investiert und umgebaut“, sagt IHK-Vizepräsident Grundke, der sich trotz der bestehenden Insolvenzverfahren einiger Firmen nicht um die Attraktivität des Standortes sorgt. „Stand jetzt machen ja alle wieder auf“, sagt Grundke, ergänzt aber: „Dies kann sich schnell ändern, wenn der Lockdown so weitergeht.“

Fleischerei Zahlmann baut Restaurant ab

Eine markante Veränderung ist im gastronomischen Bereich sichtbar. So baute die Stralsunder Fleischerei Zahlmann zuletzt das Restaurant ab. Der Rückbau hat aber nichts mit der Corona-Krise zu tun, heißt es. Das Unternehmen will den Fokus lieber auf die drei Filialen in der Hansestadt legen. Wer die Einkäufer im Strelapark später bewirten soll, ist noch unklar.

Mit „Click & Collect“ durch den Lockdown

„Eine Testphase würde ich sehr begrüßen. Weil es so wieder Hoffnung für die vielen Einzelhändler geben könnte, nach dieser langen Lockdown-Phase“, Waltraud Sroke (84), Rentnerin aus Stralsund Quelle: Christian Rödel

Während Ärzte und systemrelevante Geschäfte weiter aufhaben, behelfen sich andere Händler mit dem Prinzip „Click & Collect“. Über Handy und PC wird die gewünschte Ware aus dem Laden bestellt und dann direkt beim Händler abgeholt. Mit dabei: Buchhändler Hugendubel, Sporthändler Intersport, Little John Bikes Reparaturservice und der Media Markt. „Click & Collect kann das Einkaufserlebnis aber nicht ersetzen“, erklärt Grundke. „Es bringt kurzfristig etwas Liquidität in die Kasse. Im Vergleich zur normalen Situation ist der Umsatz jedoch gering.“ Im Schnitt sollen es nur rund 15 Prozent sein.

„Ein Versuch wäre es zumindest wert. Den gebeutelten einheimischen Händlern würde eine Testöffnung helfen. Man sollte aber auch später den Gastronomen und Hoteliers, die Chance zu geben, testweise die Unternehmungen wieder zu öffnen“, Herbert Voll (73) aus Stralsund Quelle: Christian Rödel

Eine Öffnung des Einzelhandels in MV erst ab dem 22. März – wie es zuletzt von der Landesregierung angedacht war – sieht Grundke kritisch. „Dann bleiben etliche Läden vielleicht doch für immer zu“, sagt er. Die Händler würden weiterhin hoffen, dass Vorpommern-Rügen dank des niedrigen Inzidenzwertes zu einer Testregion werden könnte – wie es Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) bereits in Aussicht gestellt hatte. „Aus meiner Sicht hat der Handel in Stralsund ein funktionierendes Hygienekonzept“, sagt Grundke. Darauf sollte man aufbauen.

