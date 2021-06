Umbruch im Tourismus: In MV öffnen immer mehr Apartmenthotels

Rostock

Urlaub in einer hotelähnlichen Anlage, aber mit weniger Service: In MV entstehen immer mehr Apart-Hotels, in denen Gäste in Appartements mit Küchen und einem dazu buchbaren Hotelservice übernachten. „Es treffen sich bei diesem Trend zwei Linien“, begründet der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Tobias Woitendorf, die Verschiebung weg vom klassischen Hotel. „Die Nachfrage ist gestiegen, die Gäste werden preissensibler, die Gästebedürfnisse individueller.“ Zweite Ursache: die Personalknappheit in der Branche. „Apart-Hotels benötigen weniger Personal als Häuser, die einen klassischen Full-House-Service anbieten“, so Woitendorf.

Tourismuschef: Klassischer Hotelbetrieb mit höheren Kosten verbunden

Laut einer Umfrage des Tourismusverbandes gaben 40 Prozent der Betreiber an, den Fachkräftebedarf nach der Pandemie nicht gänzlich decken zu können. Woitendorf spricht von einer „angespannten Lage“. Engpässe führten dann dazu, dass man einen veränderten Service bietet. „Ein klassischer Hotelbetrieb ist mit hohen Risiken und höheren Kosten verbunden.“

Nicht nur klassische Hotelbetreiber wie Upstalsboom, investieren in den Markt. Die Kette eröffnete seit 2018 zwei Apart-Hotels in Börgerende und Boltenhagen, jetzt ein Appartementhaus in Wismar. Auch Besitzer von einzelnen Ferien-Appartements vermarkten ihre Objekte zunehmend über Apart-Hotel-ähnliche Anlagen.

„Ein Modell, das funktioniert“, sagt der Junior-Manager der Prora Solitaire Hotel GmbH, Fabian Hartwig. Die 118 Appartements des „Prora Solitaire“, das 2016 als erstes in der von den Nazis erbauten Anlage auf der Insel Rügen öffnete, gehören etwa 100 Eigentümern aus allen Ecken Deutschlands.

Übernachtungspreise bis zu 50 Prozent günstiger

Das Betreibermodell sei eine Win-win-Situation für Gäste und Eigentümer, so Hartwig. Die Übernachtungspreise lägen bis zu 50 Prozent unter denen eines klassischen Hotelurlaubs in ähnlicher Lage. Zusätzlich zum Appartement, 24-h-Rezeption und Wellness-Bereich können Leistungen individuell zugebucht werden. Die Renditemodelle erfüllten die Erwartungen der Eigentümer, denen eine Garantiepacht zugesichert werde. „Die Appartements werden mit eiserner Hand von den Eigentümern gehalten. Der Markt ist ausgeschöpft, mit weiteren Preissteigerungen ist zu rechnen.“

Lieber am Grill auf der Wiese als mit Anzug am Tisch

Wird das klassische Hotel nun ein Auslaufmodell? Nein, sagt Tourismusverbandschef Woitendorf. „Der Markt wird aber deutlich diverser.“ Ähnlich argumentiert Dehoga-Chef Lars Schwarz: „Wir haben immer wechselnde Trendformen.“ Die Gäste würden jünger, unkomplizierter. Statt abends im Anzug am zugewiesenen Tisch zu sitzen, treffe man sich lieber am Grill auf der Rasenfläche.

Die Personalkosten spielen in den Trend rein, so Schwarz. „Wenn es Bereiche gibt, die nicht rentabel sind, dann denkt der Hotelier darüber nach, ob er sich aufs Kerngeschäft Übernachtung konzentriert.“ Inwieweit Corona diesen Trend verschärft, müsse abgewartet werden, so Schwarz. Apart-Hotels, die jetzt öffnen, sind vor Jahren geplant worden.

Von Martina Rathke