Schwerin

Ein Großteil der Menschen im Nordosten trägt die teils strengen Corona-Regeln der Landesregierung um Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) mit. Dies geht aus dem MV-Monitor hervor, den die Staatskanzlei am frühen Nachmittag in Schwerin vorstellen will (liegt der OZ vor). 58 Prozent der Befragten halten die Einschnitte und Vorschriften demnach für „genau richtig“, 25 Prozent wünschten sich sogar weiter gehende. 16 Prozent sehen die Schutzmaßnahmen dagegen als übertrieben an. Das Meinungsforschungsinstitut Mentefactum hat zwischen 6. und 16. Oktober 1004 Bürger in ganz MV befragt, also vor dem Beschluss zum Teil-Lockdown.

Große Mehrheit für Maskenpflicht und Abstandsregeln

Breit ist demnach das Verständnis für einzelne Corona-Regeln der Regierung. 92 Prozent der Befragten stehen laut Umfrage zur Abstandsvorgabe von 1,5 Metern. 89 Prozent finden richtig, dass Großveranstaltungen verboten sind. Bei der Begrenzung der Teilnehmerzahlen bei Familienfeiern sind es 83 Prozent, 81 Prozent bei der Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen. Für Quarantänepflicht von Reiserückkehrern aus Risikogebieten und Maskenpflicht auf Schulhöfen gibt es eine Zustimmung von drei Vierteln.

Damit fühlt sich die Landesregierung als Auftraggeber der Umfrage in ihrem Handeln während der Krise bestätigt. „Wir hoffen sehr, dass die Zahlen zur Versachlichung mancher Debatte beitragen“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm.

Das Management der Corona-Krise beurteilen Umfrage-Teilnehmer mit 86 Prozent derzeit als das wichtigste Politikfeld in MV. Es folgen: Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze (77), Bekämpfung von Rechtsextremismus (74), gute Schulen und Digitalisierung (je 71). Dies zeige, dass die Landesregierung im aktuellen Nachtragshaushalt mit Rekordverschuldung die richtigen Schwerpunkte setze, so Timm.

Als gut bewerten Befragte vor allem die bisherige Entwicklung von Tourismus (74 Prozent), Umweltschutz (67) oder Kinderfreundlichkeit (64) in MV. Weniger Zustimmung gibt es für politisches Handeln bei Schulen (39), Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze (34) und Digitalisierung (32). Insgesamt seien derzeit 63 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden (Vorjahr: 65), 35 dagegen nicht. Das gilt etwa gleich für Menschen in beiden Landesteilen.

Zwei Drittel sehen Entwicklung seit 1990 positiv

Ein Komplex des neuen MV-Monitors widmet sich den Ergebnissen aus 30 Jahren deutscher Einheit. Ergebnisse: 63 Prozent der Bürger in MV sind mit den Ergebnissen zufrieden, sehen für sich mehr Vor- als Nachteile zu früher. Vor allem freie Wahlen (91 Prozent) und Reisefreiheit (88) werden als Errungenschaften bewertet. 78 Prozent sehen die Entwicklung des Landes generell positiv – ein Minus von zehn Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Hier fließe vor allem die Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung ein.

Die Lebensqualität in MV schätzen derzeit 85 Prozent der Befragten als gut oder sehr gut ein. Junge Menschen bis 29 Jahre sind hier kritischer: Jeweils die Hälfte wertet positiv oder negativ. Stolz auf das Erreichte sind vor allem ältere Menschen. Die Entwicklung des Landes in der Zukunft sehen 71 Prozent der Befragten positiv, 24 Prozent eher schlecht.

Identität: Mecklenburger, Deutsche oder Europäer?

Interessant sind auch die Antworten zur Identität: Jeder vierte Bewohner im Land (25 Prozent) fühlt sich als Mecklenburger oder Vorpommer. 19 Prozent bezeichnen sich als Mecklenburg-Vorpommern, 20 Prozent als Ostdeutsche und 23 Prozent als Deutsche. Vier Prozent gaben an, sich als Europäer zu sehen – bei den bis 29-Jährigen sind es elf Prozent.

Von Frank Pubantz