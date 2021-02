Rostock

Am 1. März dürfen Friseursalons wieder öffnen – in Meckenburg-Vorpommern und in ganz Deutschland. Das sorgt für große Freude bei Friseuren — unter anderem in Stralsund.

Doch: Warum öffnen nur die Friseure? Dagegen klagt die Rostocker Kosmetikerin Adriana Schenk jetzt beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald. Sie möchte Gleichbehandlung bei den körpernahen Dienstleistungen.

Geht es nach Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (HWK), müssten auch die Kosmetikbetriebe in MV im März wieder öffnen. Nicht nur seien die hygienischen Voraussetzung ähnlich zu denen der Friseure, es würden auch viele Menschen mit dermatologischen Problemen im Land dringend auf eine professionelle Behandlung warten.

Haben Sie schon einen Termin?

Ein Dauerthema im Friseurhandwerk ist überdies die Schwarzarbeit: Manche Friseure besuchen im Verborgenen ihre Kunden zu Hause. Der Lockdown hat das Problem noch einmal verschärft.

Haben Sie in den vergangenen Monaten Ihr Haar einfach wachsen lassen? Oder haben Sie sich auch „helfen lassen“ oder gar selbst Hand angelegt?

Es sind doch nur Frisuren. Oder?

Sollten wir vielleicht mal halblang machen? Haare wachsen am Tag 0,33 Millimeter. Das macht, multipliziert mit den 74 Lockdown­tagen bis zum Stichtag 1. März, exakt 2,442 Zentimeter. Was haben ein paar Zentimeter hornartiger Fransen, bestehend aus einem schuppigen Faserprotein namens Keratin, mit Würde zu tun?

Fünf Millionen Haare hat der Mensch insgesamt, völlig unbehaart sind nur unsere Handflächen und Fußsohlen, die Lippen, die Brustwarzen und die Schleimhäute. Wer blond ist, kann meist 150.000 Haupthaare sein Eigen nennen, Rothaarige kommen nur auf 75.000 Exemplare.

