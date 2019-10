Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern sind Lesben, Schwule und transsexuelle Menschen einer Online-Umfrage zufolge überwiegend zufrieden mit ihrer Lebenssituation. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in Schwerin mitteilte, gaben fast zwei Drittel (63 Prozent) der rund 480 betroffenen Befragten an, zufrieden zu sein. Neun Prozent seien sehr unzufrieden. 72 Prozent können nach eigenen Angaben vollkommen offen ihre sexuelle Orientierung in MV leben.

1200 Menschen nahmen an Umfrage teil

Insgesamt nahmen laut Drese rund 1200 Menschen an der Online-Umfrage des Sozialministeriums zur Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen (LSBTI) und deren Angehörigen in MV teil. Darunter waren rund 480 LSBTI-Menschen.

Die Ergebnisse zeigten, dass viele auch negative Erfahrungen machten, sagte die Ministerin. Jeder zweite Befragte habe innerhalb der vergangenen fünf Jahre aufgrund seiner sexuellen Orientierung negative Reaktionen erfahren. Dabei seien Trans- und Intersexuelle deutlich häufiger betroffen.

Mehr Aufklärung und Information erforderlich

Aus den gewonnenen Erkenntnissen leite sich weiterer Handlungsbedarf für die Landesregierung ab, sagte Drese. „Diskriminierung geschieht vor allem im öffentlichen Raum, im Bus oder an öffentlichen Plätzen, aber auch in der Familie und im Beruf.“ Erforderlich seien mehr Aufklärung und Information. So werde das Land ab 2020 die Zuschüsse für die Beratungsstellen um 90 000 Euro auf 170 000 Euro pro Jahr erhöhen.

Lesen Sie auch:

Abtreibungen und Homo-Ehen nun in Nordirland erlaubt

Von dpa