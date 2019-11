MV liegt bei Lesern als Urlaubsziel ganz klar vorn

Rostock

Die Leser der OZ sind sich fast alle einig: Als Urlaubsland liegt MV vorn. Mehr als 200 Personen beteiligten sich an der Online-Umfrage. Fast 94 Prozent stimmten im Internet für das Bundesland im Norden ab. Nur 2,9 Prozent entfielen auf Bayern. Fast 2 Prozent favorisieren nach eigenen Angaben eines der anderen Bundesländer und 1,5 Prozent können sich nicht entscheiden.

Auch im sozialen Netzwerk Facebook sprechen sich viele für Mecklenburg-Vorpommern aus – selbst wenn sie nicht aus dem Norden kommen. So schreibt Vanessa Barth: „Ich komme aus Bayern, Urlaub machen wir an der schönen Ostsee.“ Und Heike Plockstieß vergibt „volle Punktzahl für MeckPomm“. Sie sagt: „An der Ostseeküste ist es immer am schönsten das ganze Jahr über.“ In dieselbe Kerbe haut Jens Schneevoigt. „Natürlich MV. Und da die Insel Usedom“, bekundet er seine Sympathie.

Bayern hat auch seine Vorzüge

Anders sieht es Daniela Hampel. Sie kommt aus MV, macht aber lieber Urlaub in Bayern. Kritisch sieht Mike IkalMV als Urlaubsland: „In Bayern wird man besser behandelt. Es ist uriger. MV hat eigentlich nur die Ostsee und es ist überteuert.“ Für Didi Hüniliegt Bayern auch ganz klar vorn. „Ich habe viele Jahre dort gearbeitet und konnte mich an den Bergen nie satt sehen. Vor allem sind die Bayern im Herzen noch ehrlich und sich selbst treu.“

Zu den Menschen, die jeder Region etwas Schönes abgewinnen können, gehört Kerstin Karla. Sie liebt Deutschland einfach. „Es ist so vielfältig, die Berge, die Mosel, die Nordsee mit dem Watt, die Ostsee und und und ... Es gibt noch das Weserbergland, den bayrischen Wald und den Harz“, schwärmt sie.

Von OZ