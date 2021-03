Rostock

Das Saarland will nach Ostern schrittweise aus dem Corona-Lockdown aussteigen. Als Grund nennt Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die niedrigen Corona-Werte in seinem Bundesland. Auch in MV sind die Inzidenz-Werte vergleichsweise gering. Daher stellt sich die Frage, ob sich MV dem Kurs vom Saarland anschließen sollte.

Die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der OZ-Umfrage, ob MV Lockerungen wie das Saarland umsetzen sollte, stimmten dafür. Von 290 Stimmen, die abgegeben wurden, sprachen sich 69,7 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür aus, den gleichen Kurs einzuschlagen.

29,3 Prozent finden die Idee nicht gut und stimmten mit „Nein“. Ein Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage wollte oder konnte sich nicht entscheiden und stimmte für „Ich weiß nicht.“

Von OZ